Good Lock uygulamasının yeni güncellemesi beraberinde çoklu pencere özelliğini de getiriyor. Zaten birçok uygulamanın kendi sisteminde olan bu özellikle iyileştirmeler ve bazı yenilikler yapılabilecek.

Akıllı cihazların bazıları çoklu görev yapabilme şansı sunsa da bu özelliğe uymayan uygulamalar başarılı performans gösteremiyorlar. Buna bir çözüm getirmek isteyen Samsung’un Good Lock uygulaması, çoklu ekran sorununu çözmeyi hedefliyor. MultiStar isimli güncelleme Good Lock özellikleri için yenilikler ve düzeltmeler getiriyor.

Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar çoklu pencereli modda istedikleri uygulamayı açabilecek ve takılma gibi sorunlar ortadan kalkacak. MultiStar ile Youtube’dan video izlerken oyun oynayabilecek, Facebook’ta gönderi incelerken bir yandan web sitelerde gezebileceksiniz. Uygulamalarda hiçbir duraklama yapmadan etkinleştirme, duraklatma ve kapatma mümkün olacak.

MultiStar ile ilgili tek kötü haber ise sadece Android 8.1 Oreo ile çalışmaya uygun olması. Nitekim uygulama, şu an için sadece Galaxy Note9 ve bazı J modellerinde bulunan 8.1 üzerinde çalışabiliyor, bu da uygulamaya oldukça sınırlı bir erişim sağlıyor. Güncelleme rutin özellikleri destekleyecek ve ClockFace ile kendi saat arayüzünüzü tasarlama imkanı sağlayacak. Bunun yanı sıra TaskChanger’da NFC eyleminde ve EdgeTouch+’daki hataları iyileştirecek.