Samsung Bixby'yi Tamamen Devre Dışı Bırakabileceksiniz

Samsung, bir süre önce zorunlu kullanımını hafiflettiği Bixby 2.0 sonrasında, uygulamadan haz etmeyen kullanıcılar için müjdeli haberi verdi. Son versiyonla Bixby'ye veda edebilirsiniz.

Hatırlarsanız Galaxy S8'in piyasaya sürülmesiyle birlikte firmanın bütün amiral gemilerine Bixby butonu gelmişti. Bu uygulamayı opsiyonel bir şekilde kullanıcılarına sunmamakta ısrarcı olan Samsung, şikayetlere daha fazla dayanamadan geri adım attı.

Bir süre öncesine dek ısrarla kullanıcılara dayatılan Bixby uygulamasını an itibariyle devre dışı bırakabiliyorsunuz. Bixby'i devre dışı bırakma seçeneğini henüz görmüyorsanız, uygulamanın en son sürümüne sahip olmayabilirsiniz. Bunun için 'Galaxy Uygulamaları > Uygulamalarım > Güncelleme' sekmesine gitmeniz ve Bixby'i son sürüme güncellemeniz yeterli.

Böyle Samsung kullanıcıları, uzun süredir şikayetçi oldukları bir konuda çözüme ulaşmış vaziyetteler. Tek yapmanız gereken uygulumayı güncelledikten sonra ayarlara girmek ve Bixby butonunun Bixby Home'u açmasını veya cihazınızı uyandırmasını engellemek olacak.