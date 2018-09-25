Galaxy P30, Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcı ile Gelecek

SamMobile tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre Samsung, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıyı Galaxy S10'dan önce Galaxy P30 ikisinde piyasaya sunacak.

Samsung, 2019 yılının ilk aylarında Galaxy S serisinin 10. telefonu olacak Galaxy S10’u tanıtacak. Galaxy S10 için akıllı telefon endüstrisinin beklentileri son derece yüksek. Pek çok kişi, Samsung’un son teknolojilerinin bir çoğunu ilk kez Galaxy S10 modelinde tüketicilere sunacağını düşünüyor. Üç arka kamera ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcı gibi…

Sürpriz bir hamle gerçekleştiren Samsung, üçlü arka kamera kurulumunu ilk kez 2018 model Galaxy A7’de tüketicilerin beğenisine sundu. Bu durum, Galaxy S10’un sahip olacağı özelliklerin ilk olmamasına neden olacak olsa da Samsung’a üçlü kamera kurulumu konusunda deneyim kazanması için zemin hazırlayacak.

SamMobile’a göre Galaxy S10, tıpkı üçlü arka kamerada olduğu gibi ekrana gömülü parmak izi tarayıcıda da ilk Samsung akıllı telefon olmayacak. Samsung, 11 Ekim’de düzenlenecek lansman ile birlikte Galaxy P30 ve P30+ modellerini gün yüzüne çıkaracak. SamMobile’a göre bu iki model, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olacak.

Samsung’un yeni teknolojilerini Galaxy S10’a neden saklamadığı tam olarak bilinmiyor. En yakın tahmin, yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni teknolojiler konusunda deneyim kazanmak ve var olan hataları görmek olabilir. İlk olsun ya da olmasın Galaxy S10 özellikle Samsung hayranları için büyük bir heyecan oluşturuyor.