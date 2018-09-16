Samsung'un İlk Snapdragon 710'lu Telefonu A9 Pro Olacak

Samsung'un yakın bir zamanda tanıtacağı dört kameralı Galaxy A9 Pro (2019), Snapdragon 710 ile gelecek.

Samsung, 11 Ekim'de Galaxy A9 Pro'nun yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy A9 Pro (2019) adıyla piyasaya çıkması muhtemel olan cihaz, Koreli üreticinin Snapdragon 710 platformunu kullandığı ilk telefonu olacak.

Daha önce paylaştığımız bilgilere göre 'dört arka kamera' ile gelecek olan cihaz, bu anlamda da bir ilki gerçekleştirecek. Galaxy A8 ve A8+ modellerine göre daha üst seviye olarak konumlandırılacak olan Galaxy A9 Pro, çok büyük ihtimalle Snapdragon 710 ile gelecek.

Cihazın tasarımı hakkında ise henüz hiçbir bilgiye sahip değiliz. Herhangi bir sızıntı veya render görüntüsü yayınlanmayan Galaxy A9 Pro, muhtemelen iPhone benzeri dikey arka kamera kurulumuna sahip Galaxy A9 Star ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Cihazın ön tasarımı hakkında ise tahminler, şirketin daha önceki Galaxy A modellerinde kullandığı 'Infinity Display' anlayışına sahip olacağı yönünde.

11 Ekim tarihinde Samsung'un düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacak olan Galaxy A9 Pro (2019), Mate 20 serisine daha uygun fiyatlı bir alternatif olacak. Ancak cihaz muhtemelen Mate 20 Lite seviyesinde bir performansa sahip olacaktır.