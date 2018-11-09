Güney Koreli teknoloji devi Samsung, televizyonları kontrol etmek için herhangi bir cihaz kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırmak, insan beynini uzaktan kumandaya dönüştürmek istiyor. Firma geliştirdiği teknolojinin her ne kadar fiziksel engelli insanlar için olduğunu söylüyor.

Beyin-makine arayüzleriyle, herhangi bir cihazı ya da yazılımı doğrudan düşüncelerinizle kontrol etmek mümkün mü? En azından beynimizin bilgisayar dünyasına dahil olduğu bir dünyanın çok yakın olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Nesnelerin İnterneti denilen o dünyadaki nesnelerden birisi de biz olacağız. Peki buna ne kadar hazırız?

Samsung, görünüşe göre çoktan çalışmalarını ilerletmiş durumda. Firmanın açıklamalarına göre fiziksel engelli dostlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla, yeni bir yazılım teknolojisi geliştirildi. Bu teknoloji beyin dalgalarını algılayarak, bireylerin televizyon gibi cihazları kontrol edebilmesini sağlıyor.

Project Pontis adı verilen araştırma çalışmaları, insanların “kanalları değiştirmek, ses düzeyini ayarlamak” gibi temel kontrol işlevlerinde beyin sinyallerini kullanmak üzerine ilerliyor. Benzer sistemler çok uzun süreden bu yana farklı araştırma kuruluşları tarafından üretilse de Samsung’un amacı farklı. Zira ortaya bir tüketici elektroniği ürünü koymakla, deney ve araştırma yapmak aynı şey değil. Samsung ise geliştirdiği teknolojisini ürüne dönüştürerek para kazanan bir şirket.

Bundan 3 ay önce İsviçre’deki EPFL’de yer alan özel merkezde başlayan çalışmalar, San Francisco’da bu perşembe yapılan sunumla sonuç verdiğini gösterdi. Samsung, geliştirilen ürünün ikinci prototipini sergiledi. Samsung adına görev yapan EPFL'nin kıdemli araştırmacılarından Ricardo Chavarriaga, “Hareket edemeyen veya hareketleri konusunda aşırı kısıtlamalara sahip olan kişiler için erişilebilirlik sorunlarını çözmek istiyoruz” diyor.

Yetkili, “Her şeye rağmen bu teknolojinin, insanlar ile makineler arasında bir arayüz oluşturulduğunu unutmamalıyız” açıklamasını da sözlerine ekliyor. Cihazın aynı zamanda göz hareketlerine ilişkin verileri de toplayıp, kullanıcıların tercihlerini tespit ettiği söyleniyor. Kullanıcıya, başını 64 farklı sensörle kaplı olan bir başlık takılıyor.

Başlık, televizyona bağlı olan bir bilgisayarla iletişim kuruyor. Yazılımlar, kullanıcı alışkanlıklarını zamanla öğrenip, kişisel tercihlere göre daha hızlı sonuçlar vermeye başlıyorlar.

Samsung’un asıl hedefi ne?

Şu anda doğrudan beyninizle kontrol edebildiğiniz günlük uygulamalar bulunmuyor, ancak günün birinde bu mümkün olacak. Yapay zeka yazılımlarının da desteği sayesinde, artık evinizdeki klimayı açmak için yoldayken bunu düşünmeniz yetecek. Samsung bu konuda elbette yalnız değil. Elon Musk’ın şirketi Neuralink de çalışmalarını sürdürüyor.

Ana hedef fiziksel engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmaktan da fazlası. Bugün herhangi bir teknoloji devinin, sadece fiziksel engelli insanlara özel bir teknoloji geliştirip piyasaya sürmesini bekleyemeyiz. Hele hele bu ürün içi yapılan araştırmalara, örnekte olduğu gibi milyonlarca dolar harcanıyorsa, şirketler ürünü piyasaya sürdüklerinde harcadıklarını geri kazanmak isterler.

Peki siz Samsung’un beyin-makine arayüzü hakkında ne düşünüyorsunuz?