Samsung'un Katlanabilir Telefonu Hakkında Yeni Detaylar

Samsung'un uzun yıllardır üzerinde çalıştığı katlanabilir akıllı telefon nihayet gerçek oluyor.

Samsung geçtiğimiz ay içerisinde katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F hakkında ufak bir tanıtım gerçekleştirmişti. Ekranın sonsuz ekran ve oldukça esnek olduğunu gösteren Samsung, âdeta gösteriş yapmıştı. Cihazın iç kısmında bir adet büyük, dış kısmında ise bir adet küçük ekran ile geleceğini gösteren Samsung, katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F için geliştirdiği yeni Android arayüzünün bazı ufak detaylarını da sergilemişti.

Alman kaynaklı bir sitede yayınlanan "Katlanabilir Akıllı Telefonların Gelecekteki Yeri" adlı makalede; gelecek yıl piyasayada toplam 4 milyon katlanabilir akıllı telefon bulunması beklenirken, 2022 yılında ise bu sayı 39 milyon olarak tahmin ediliyor. Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F için ilk seri üretim sayısı ise 1 milyon olacak. Aynı zamanda yayınlanan makalede, Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F'in özelliklerine de değiniliyor.

Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu olma özelliğini taşıyan Samsung Galaxy F; gücünü Exynos 9820 / Snapdragon 855 (ülkeye göre) alırken, 2 adet 12MP'lik arka kameraya ve bir adet 8MP'lik ön kameraya sahip olacak. Cihazda 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesinin yanında - oldukça büyük - 6.000mAh'lik batarya yer alacak.

Samsung, Galaxy F'i 637$'a mâl ediyor. Samsung'un Galaxy S9'da %55 kâr payı koyduğunu ve bunun Galaxy F'te bir tık artarak %65 seviyelerine geleceğini düşünürsek, Galaxy F'in satış fiyatının yaklaşık 1800$ olacağı ortaya çıkıyor. Ülkemizde ise Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F'İn fiyatının, 13.000 TL'den az olmasını beklemiyoruz.