Samsung'un Katlanabilir Akıllı Telefonunun Fiyatı Belli Oldu

Samsung'a yakın kaynaklardan edinilen bilgiler, firmanın katlanabilir akıllı telefon için düşündüğü fiyatı ve satış beklentilerini ortaya çıkardı.

Samsung, bu yılki geliştirici konferansında, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olan "Infinity Flex" ekranlı akıllı telefonunu ortaya çıkardı. Samsung’un bu küçük demosu, katlanabilir akıllı telefonu büyük bir sabırsızlıkla bekleyen Samsung hayranlarını heyecanlandırmayı başarsa da cihazın teknik özellikleri ve fiyatı, sır gibi saklanıyordu.

Samsung’a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Infinity Flex ekranlı katlanabilir Samsung akıllı telefon, 1770 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 1250 dolar fiyat etiketine sahip olan 512GB’lık Galaxy Note9, Türkiye’de 7500 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Bu kıyaslamadan yola çıkarak, katlanabilir Samsung akıllı telefonun Türkiye’de 10.700 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Elbette ki kurdaki ve vergilerdeki değişiklikler tahmini fiyatın değişmesine neden olabilir.

Günümüzde iPhone, Galaxy ya da Mate serisi gibi seri üretimdeki herhangi bir telefon, 1770 dolarlık bir fiyat etiketine sahip değil. Bu nedenle katlanabilir akıllı telefonun bu fiyat etiketi ile herkes tarafından tercih edilen bir model olacağını söylemek zor. Yine de Samsung Mobile CEO’su DJ Koh’un tahminleri, katlanabilir akıllı telefonun 1 milyon satış adedini geçeceği yönünde.