Samsung'un Katlanabilir Cihazı, Tablet Boyutunda Olacak

Samsung'un son zamanlarda herkesçe beklenen katlanabilir özelliğe sahip telefonu halen ortaya çıkmadı. Ancak cihazla ilgili yeni bilgiler geldi.

Samsung'un Mobil Kurumsal CEO'su D.J Koh, katlanabilir özelliğe sahip şekilde üretilecek modelin çoklu görev özelliğine sahip bir tablet olabileceğini söyledi. Samsung Galaxy A9 lansmanı sırasında yapılan bir röportajda Koh "Katlanabilir bir telefon sunduğumuzda, müşterimiz için gerçekten anlamlı olmalı" dedi. "Kullanıcı deneyimi standardıma uygun değilse, bu tür ürünleri sunmak istemiyorum" şeklinde bir ekleme de yaparak anladığımız kadarıyla en iyi deneyimi sunana kadar planın erteleneceğinin de mesajını vermiş oldu.

Telefonun katlanabilir özelliğinin birkaç ay sonra kaybolacak hileli bir şekilde olmayacağını vurguladı ve kavisli ekrana sahip olan Galaxy Round gibi sadece Kore'ye özel değil, dünya genelinde satışa sunulacak bir model olacağını da belirtti. Koh geliştirilen bu modelle alakalı Samsung'un geliştirici konferansında tanıtılarak önümüzdeki zamanlarda satışının başlayabileceğini bildirdi. Bu yenilik, son zamanlarda ufak eklemelerle ilerleyen mobil dünya için ilerleme noktasında büyük yenilikler sunabilir.

Katlanabilir telefon konusunda adımlar atan ve bunu yapmayı amaçlayan tek şirket Samsung değil. Huawei, Kasım ayında bu teknolojiye sahip bir cihazı satışa sunmak için can atıyor olabilir. Huawei son zamanlardaki başarısı ile Apple'ı üretim konusunda gerisinde bıraktı ve en büyük ikinci üretici konumuna geldi. Şu an hedefledikleri konum ise Samsung'un bulunduğu birincilik olabilir. İlk kez katlanabilir cihazı piyasaya sürecek olan şirket büyük bir itibar da kazanacak desek yanlış olmaz.

Koh katlanabilir cihazların kullanıcıların isteklerine ve ihtiyaçlarına uygun olduğunu belirterek ilk zamanlarda taleplerin bir miktar dar olabileceğini ancak ilerleyen zamanlarda piyasasının genişleyeceğinden emin olduğunu söyledi.