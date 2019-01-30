Samsung'un Katlanabilir Cihazının Taslakları Ortaya Çıktı

World Intellectual Property Organisation sitesinde yer alan ve Samsung'a ait olduğu iddia edilen katlanabilir cihazın taslak çizimlerine göre cihazda yön tuşları ve altı adet fiziksel tuş bulunabilir.

Daha önce çıkan haberlere göre Samsung, ilk katlanabilir telefonlarını önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Unpacked etkinliğine duyuracak. Bunun haricinde, Güney Koreli teknoloji devinin, katlanabilir ekran teknolojisine dair patentleri de ortaya çıktı. Son olarak şirket, sökülebilir ekrana sahip olan katlanabilir cihazı patentledi. Tüm bunların haricinde World Intellectual Property Organisation’ın sitesinde şirkete ait farklı bir katlanabilir ürün patenti ortaya çıktı.

Samsung’un yeni katlanabilir ekranı, Aralık 2017’de Samsung Display tarafından patentlenmiş, 29 Ocak 2019’da da onaylanmıştı. Patentin taslağına göre cihazın ekranı, ortasındaki menteşe vasıtasıyla dışa doğru katlanabiliyordu. Yeni patent ayrıca, cihazda D-Pad (yön tuşları) ve dikey şekilde konumlandırılmış altı farklı fiziksel tuş takımı olacağının bilgisini veriyor.

Yön tuşları ve diğer fiziksel tuşlar oyun veya daha farklı amaçlar için konumlandırılmış olabilir. Ayrıca tuşların bulunduğu kısım dışa doğru katlanarak tam ekran deneyimi sağlıyor ve fiziksel tuşlar cihazın sağ tarafına konumlandırılıyor. Cihazın patentinde başka bir tuş veya sensör bulunmuyor.

Şu an için cihazın taslak çizimlerinden sadece bunlar fark edilebiliyor. Bu çizimler yeni bir cihaz için mi yoksa mevcut cihazda bu değişiklikler uygulanacak mı şu an için bilinmiyor.