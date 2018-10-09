Samsung'un Katlanabilir Telefonları 2019'da Gelebilir

Samsung'un mobil bölümünün CEO'su DJ Koh, geçen ay CNBC'ye telefonun kasım ayında görücüye çıkacağını söylemişti. Cihazın kendisi görücüye çıkmayacak belki ama özelliklerini öğrenmemiz mümkün olacak.

Samsung'un, son dönemde Samsung Galaxy F olarak da adlandırılan katlanabilir telefonu 2019 yılına kadar gelecek gibi görünmese de, çok da fazla beklemeyeceğiz gibi. Cihazın özelliklerinin 7 Kasım'da yapılacak olan Samsung Developer Conference'da ortaya çıkması bekleniyor.

Son söylentiler, Galaxy F'in telefon olarak kullanıldığında 4.6, tablet olarak kullanıldığında ise 7.3 inçlik bir ekranı destekleyeceği yönünde. Telefonla tablet arasında geçiş ise ekranı katlayarak gerçekleştirilecek. Geçen ay kulislerde dolaşmaya başlayan bir iddiaya göre Galaxy F ekranları Gorilla Glass teknolojisiyle korunmayacak. Bunun yerine, Samsung Sumitomo Kimyasal tarafından üretilen şeffaf polimidleri kullanacak. Bunun sebebi ise bu yeni ürünün Gorilla Glass'dan daha esnek olması. Katlanabilen bir ekranınız varsa, esneklik oldukça önemli tabii.

Samsung'un 2019 başında cihazı piyasaya sürme planı yolunda gidiyor gibi gözüküyor. 2019 yılı gittikçe yaklaşıyor, Galaxy F'i Ocak ayında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda görebiliriz. Önümüzdeki ay Barcelona'daki MWC'de ise Samsung Galaxy s10 ve Galaxy S10+ ile tanışabiliriz.