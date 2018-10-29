Samsung'un Katlanabilir Telefonu Pek de İyi Olmayabilir

Yeni bir iddiaya göre Samsung, gerekli teknolojiyi geliştirmesine rağmen katlanabilir akıllı telefonun nihai tasarımı hakkında hala bir karara varamadı. Bu da cihazın hala belirli bir işlevi yerine getirme amacı gütmediği anlamına geliyor.

Samsung, dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu Kasım ayında düzenlenecek geliştirici konferansında gün yüzüne çıkaracak. Cihazın hangi donanım özelliği ile geleceğinden daha çok merak edilen bir konu varsa o da katlanabilir ekranın nasıl bir tasarıma sahip olacağı ve hangi ek işlevi sağlayacağı.

Yeni bir iddiaya göre Samsung, katlanabilir akıllı telefonu üretmek için gerekli teknolojiyi geliştirmeyi başarmış durumda. Fakat şirket, cihazın yatay olarak mı yoksa dikey olarak mı katlanması gerektiği konusunda tam olarak bir karara varamamış durumda. Bu da teknik olarak Samsung’un cihazın işlevi ile ilgili tüm soruları yanıtlamadığı anlamına geliyor.

Katlanabilir telefon ile ilgili en popüler tahmin, cihazın son derece büyük bir ekrana sahip olacağı, katlandığında ise SMS, arama gibi işlevler için kullanılabilecek 4 inçlik bir ekrana sahip olacağı yönünde. Yine de Samsung’un cihazın hangi yöne katlanacağına karar vermemiş olması, telefonu ne amaçla piyasaya süreceğini bilmediğini gösteriyor.

Galaxy X ya da Galaxy F olarak adlandırılması beklenen cihaz ile ilgili beklentiler oldukça yüksek. Bu da Samsung’un işini bir hayli zorlaştırıyor. Katlanabilir, büyük ekranlı bir telefon pek çok tüketicinin ilgisini çekecektir. Bununla birlikte büyük ekran isteyen tüketicilerin Galaxy Note9 yerine çok daha pahalı olacak Galaxy F’i seçmeleri için Samsung’un elle tutulur bir neden sunması gerekecek.