Samsung Galaxy F, Gorilla Glass Korumasına Sahip Olmayacak

Samsung'un resmi olarak adlandırılmasa da Galaxy F olarak anılan yeni katlanabilir telefonu, Gorilla Glass ekran korumasına sahip olmayacak.

Katlanabilir telefonların artık çok da uzak olmayan bir gelecekte elimizde olacağı bilgisine sahibiz. Pek çok akıllı telefon üreticisi katlanabilir telefonlar üzerinde çalışmaya başladı ve bu yarışı en önde götüren şirketlerden biri de Samsung. Uzun süredir 'Galaxy F' olarak anılan bir katlanabilir cihaz üzerinde çalışan Samsung'tan konuyla ilgili yeni bir bilgi geldi.

Bildiğiniz üzere artık neredeyse tüm üreticiler telefonların ekranlarını Corning‘in Gorilla Glass serisiyle koruma altına alıyor. Samsung da o üreticilerden biriydi ancak şirketin, söz konusu katlanabilir ekranlı telefonlar olunca yeni bir şirketle anlaştığı söyleniyor. Japon şirketi Sumitomo Chemical tarafından sağlanan yeni bir şeffaf pollimid maddeyi kullanacağı belirtilen Samsung'un, Corning Gorilla Glass'tan bu anlamda dayanıklılık olarak geride kalması bekleniyor.

Ancak Samsung'un tabii ki mantıklı bir açıklaması da var; yeni malzemedeki plastik yapısının sıcağa dayanmasının ve esnek olmasının Samsung Galaxy F için bir tercih sebebi olması. Henüz Galaxy F'in üretim süreci başlamış değil ve önümüzdeki dönemde ekran koruması anlamında çeşitli geliştirmeler yapılması bekleniyor.