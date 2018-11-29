  • Samsung'un Katlanabilir Telefonu Hakkında Hayal Kırıklığı

Samsung'un Katlanabilir Telefonu Hakkında Hayal Kırıklığı Yaratan Bir Patent Ortaya Çıktı

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Samsung, Kasım ayının başlarında bir lansmanda, katlanabilir bir telefonu tanıtmıştı fakat özelliklerinden bahsetmeyerek adeta telefonu kamufle etmişti. Samsung'un bugün aldığı patent, cihaz hakkında önemli ipuçlarını açığa çıkardı.

Patent bilgilerine göre katlanabilir telefon, bütünleşik esnek bir ekranı kullanmıyor. Onun yerine iki ekranın uç uca eklenmesiyle oluşturulmuş bir ekran kullanılacak. 

Samsung'un katlanabilir telefonlarla birlikte geliştirdiği One UI arayüzü, ekranın sağ tarafını boşaltacak ve sol tarafında da ilgili uygulamaları yerleştirecek bir özelliğe sahip. Ayrıca patente göre telefon, katlandığı ve açıldığı anlarda otomatik olarak harekete geçen iki ayrı ekran içeriyor. 
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Patentte kamera detayları yer almasa da katlanabilir telefonun iki arka kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, katlanabilir telefonda 3.5 mm jack girişi de kullanıcılara sunulacak.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-F-functionality-patent_id111493
Etiketler: samsung, Katlanabilir Telefon
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