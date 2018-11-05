Samsung Katlanabilir Telefon İçin Umut Verici Haber Geldi

Güney Koreli bir haber sitesi, spekülasyonların aksine Samsung'un katlanabilir akıllı telefonun nihai tasarımına karar verdiğini ve cihazın çift ekrana sahip olacağını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir sızıntı, Samsung’un katlanabilir telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı kararsız olduğunu ve bu nedenle de cihazın beklendiği kadar ‘muhteşem’ bir işleve sahip olamayacağını belirtmişti. Güney Koreli haber sitesi The Bell, katlanabilir akıllı telefonu merak içinde bekleyenlere müjdeli haberi verdi.

The Bell’e göre Samsung, katlanabilir akıllı telefonun tasarımına geçtiğimiz Temmuz ayında karar verdi. Buna göre katlanabilir akıllı telefonun iki ayrı ekranı olacak. İlk ekran, cihaz açıldığında ortaya çıkacak olan 7.3 inçlik OLED ekran olacak. İkinci ekran ise 4.6 inç boyutunda olacak ve cihazın kapalı olduğu durumlarda kullanılabilecek.

Merak edilen bir diğer soru ise katlanabilir akıllı telefonun kitap gibi mi yoksa kapaklı bir telefon gibi mi kapanıp açılacağıydı. Bu konudaki sorular da yanıt buldu ve Samsung’un kitap gibi yatay olarak açılıp kapanan bir telefon tasarladığını belirtildi. Ancak cihazın sunduğu yeni teknolojinin bir bedeli de olacak.

Cihaz katlandığında her iki uç kısmı da birbirine değecek. Fakat menteşelerin bulunduğu kısımda ekranın kırılma riskini minimuma indirmek için küçük bir boşluk bırakılacak. Bu durum, hem cihazın kalınlığını ciddi şekilde artırmış olacak, hem de üstüne bir baskı geldiğinde menteşenin kırılmasına neden olacak. Yani katlanabilir akıllı telefonu arka cebe koymak akıllıca bir seçim olmayacak.