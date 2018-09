Samsung'un Katlanabilir Telefonu Kasım'da Ortaya Çıkabilir

Samsung, uzun zamandır katlanabilir bir telefon yapacağının haberlerini veriyor. Ancak henüz ortada bir cihaz bulunmuyor. Yapılan açıklamara göre bu durum sene sonunda değişiklik gösterebilir.

Katlanabilir telefon hayallerimize az kaldı. Samsung Mobile'ın Başkanı DJ Koh, geçitğimiz salı günü CNBC'ye verdiği demeçte şirketin sene sonuna kadar ilk katlanabilir telefonunu tanıtmaya çalıştıklarını açıkladı. Koh, Kasım 2018'de gerçekleştirecekleri Geliştirici Konferansı'nda ise daha fazla bilgi verebilecekleri hakkında bizlere ipucu verdi.

Her ne kadar Samsung katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığını onaylamış olsa da, modelin detayları hakkında hiçbir bilgi vermemeye dikkat etmişti. Başkan Koh, bu durumun mantığını CNBC'ye yaptığı açıklamalarla şöyle izah etti:

"Telefonun çoğu özelliğini katlanmış konumundayken kullanabileceksiniz. Ancak belki de bir şeylere bakmanız gerektiğinizde, bir şeyleri daha iyi görmeniz gerektiğinde telefonu açmanız gerekecek. Peki telefonun açık konumu, size bir tabletten daha iyi ne sunacak? Eğer yaşayacağınız deneyim standart bir tabletle aynı olacaksa, insanlar bu cihazı neden almak istesinler? Her cihazın her özelliğinin, her yeniliğinin son kullanıcı için bir manası olmalı. Yani alıcı, cihazı aldığında, 'Demek ki Samsung'un bunu yapma sebebi buymuş.' diyebilmeli. Bizim de hedefimiz bu."

Ayrıca Samsung, katlanabilir telefonunun, katlanabilir bir ekrana sahip olacağını söyledi. Böylece ilk prototiplerindeki hantal menteşeli sistemden de vazgeçmiş oluyorlar.

Samsung'un sözcüsü geçtiğimiz günlerde ise "Telefon portföyümüzü, kullanıcılara daha iyi ve daha yenilikçi ürünler sunabilmek için geliştirip büyütüyoruz. Şu vakitlerde ise gelecek cihazlar için paylaşacağımız kesin bilgiler bulunmamakta." açıklamasında bulunmuştu.

Fakat asıl soru, telefonu ne zaman gözümüzle görebileceğimiz. Her ne kadar şirket ilk başta 2018 yılı demiş olsa da, bu süreç 2019'un başına kadar uzayabilir. Eğer Samsung, telefonun ilk örneklerini Kasım 2018'de tanıtacaksa, 2019 başı uzak bir ihtimal olmaktan çıkıyor.