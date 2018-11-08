Samsung'un Katlanabilir Telefonu Nasıl Çalışıyor? (Video)

Dün Samsung'un geliştirici konferansında çalışır halde gösterilen katlanabilir telefondan ilk video paylaşıldı.

Gelin, hep birlikte itiraf edelim: Katlanabilir telefon deyince aklımıza cüzdanımıza sokabileceğimiz, esnek bir şeyler geliyordu değil mi? Maalesef sık sık konsept tasarımlar ve patent başvuruları yapılmış olsa da bu teknoloji henüz cebimize girecek kadar gelişmiş değildi.

Samsung Geliştirici Konferansı'nda gördüğümüz telefon, şu an teknolojinin bize sunacağı belki de en üst teknoloji olarak karşımıza çıktı. Peki, Samsung'un katlanabilir telefonunun çalışma prensibi nedir?

Yukarıda gördüğünüz, konferanstan elimize ulaşan telefonun nasıl katlandığını gösteren video. Telefonun çalışma prensibi de daha önce sizlerle paylaştığımız gibi... Açıldığında 7.3" boyutunda bir cihaza dönüşen telefon, katladığınızda klasik bir akıllı telefon boyutuna geliyor. Ancak burada Samsung'a yapılan en ciddi eleştiri, telefon boyutundayken 90'ları andıran kalınlıkta bir cihaz haline gelmesi.

Burada bir şeyin altını çizmek gerek: Samsung, tanıtımı gerçekleştirirken telefonun açılmış haline üstüne basa basa 'tablet' demeyi uygun gördü. Hedeflenen kullanıcı kitlesi daha büyük ekranlarda zaman geçirmeyi seven, buna rağmen telefon özelliğini kullandığında modüler bir yapı isteyen kullanıcılar olacak.

Yine yukarıda göreceğiniz hareketli görselde Samsung'un Android'e nasıl adapte olacağını görüyoruz. Bu konuda Google ile uzun süredir ciddi bir çalışma yapıldığı biliniyordu. Anlayacağınız cihaz, telefon dünyasında beklenildiği gibi 'katla, bük ve cebine koy' rahatlığında olmayacak olsa da yepyeni bir teknolojinin emekleme adımları olacak.