Samsung'un Katlanabilir Telefonu Sonunda Gün Yüzüne Çıkıyor

Samsung'un 2014 yılında bir videoyla konsept tanıtımını yaptığı katlanabilir telefonu konusundaki çalışmalarda artık sona gelinmiş olabilir. Samsung'un attığı bir Tweet, Samsung Geliştirici Konferansı'nı işaret ediyor.

2014 yılında Samsung bir video yayınladı. Bu videoda, çift ekrana sahip ve katlanabilir bir telefon vardı. O gün bu gündür insanlar bu ürün hakkında sorular soruyor, Samsung da zaman zaman yaptığı açıklamalarla ilgiyi canlı tutuyor. 7 Kasım'da başlayacak olan Samsung Geliştiriciler Konferansı için atılan bir tweet ise artık sona yaklaştığımızı gösteriyor.

"Geçmişle gelecek arasındaki kesişme noktası - Samsung Geliştirici Konferansı teknolojinin doruklarında kalmak için gerekli bilgiyle buluştuğunuz yer. #SDC18"

Samsung'un attığı bu tweette, katlanabilen bir telefon animasyonu yer alıyor. Her ne kadar Samsung'un kapaklı telefonları hala üretilse de, bu cihazlar sadece Çin ve Güney Kore'de satılıyor. Bu nedenle katlanabilir telefon hakkında bir şeyler öğrenmeyi umabiliriz.

Katlanabilir telefon konusunda beklentiyi arttıran bir diğer unsur da şirketin önemli isimlerinden DJ Koh'un çıkış tarihi olarak 2018 sonunu göstermesi geliyor.

Etkinlikte telefonun prototipini mi tanıtacaklar, reklamını mı yayınlayacaklar yoksa sadece geliştirici arayüzü gibi teknik konular hakkında mı açıklama yapacaklar bilinmiyor.

Aradan geçen dört yılda Samsung'un ilk videosunu unuttuysanız onu da aşağıdan izleyebilirsiniz.