Samsung’un Katlanabilir Telefonuna Ait Muhteşem Konsept

Samsung, 2019’un ilk aylarında uzun süredir beklenen esnek ekranlı katlanabilir cihazı Galaxy X’i tanıtmaya hazırlanıyor. Güney Koreli devden sızdırılan çizimlerden hareketle, cihaz için muhteşem bir konsept hazırlandı. Cihaz, yepyeni bir anlayışla geliyor.

Katlanabilir bir telefon üretmek zor iş. Her şeyden önce bir cihazın katlanabilmesi için sadece ekranının değil, pek çok materyalinin de esnek yapıda olması gerekiyor. Bu nedenle üreticiler, mühendislerini zorlayarak oldukça futuristik görünen tasarımlar yapıyorlar. Bir diğer zorluk ise bu cihazları üretmek değil, seri şekilde milyonlarca adetle üreterek uzun süreler boyunca sorun çıkartmayacaklarını vadetmek oluyor.

Samsung, neredeyse 7-8 yıldır katlanabilir bir cihaz üzerine çalıştığını hatırlatıyor. Firmanın sıkı takipçileri, bugüne kadar görülen konseptlerin en az cüzdan kadar rahat kullanılabilir cihazlara işaret ettiklerini bilirler. 2019’un ilk aylarında göreceğimiz Galaxy X bu beklentinin sonu olacak. Küçük bir ihtimal de olsa telefonun adı “katlanabilir” anlamına gelen “foldable” kelimesini simgeleyen Galaxy F olabilir.

Hollandalı NieuweMobiel tarafından Samsung’dan sızdırılan patent görüntülerine ilişkin hazırlanan konseptler gözleri kamaştırıyor:

Cihazın ismi ne olursa olsun, aşırı esnek gövdesi sayesinde son derece farklı göründüğü kesin.

Aslında ekran tamamen düz bir şekilde katlanmıyor:

Samsung’un esnekliğe belli bir yerden sonra sınır koyacağı düşünülüyor. Böylece alttaki medya butonları her zaman kullanılabiliyor.

Tasarımlardaki parmak izi okuyucusu cihazın arkasında bulunuyor. Samsung’un bu sensörü ekranın altına gizleme olasılığı da var:

Ayrıca cihazda iki ön ve iki arka olmak üzere 4 kamera olmasını bekliyoruz.

Galaxy X (ya da F), sızıntılara göre 7 inç büyüklüğünde uzun bir ekrana sahip olacak:

Ekranın en boy oranı ise standartların çok dışında 21:9 şeklinde olabilir. Çözünürlüğünün ise 1440 x 3360 olacağı söyleniyor.

Tüm bunlar ekonomik olarak sizi zorlayabilir. Zira cihazın 1850 dolardan satışa çıkması bekleniyor: