Samsung'un Katlanabilir Telefonundan İlk Görüntüler

Samsung, devam eden 'Samsung Geliştirici Konferansı' kapsamında uzun zamandır merakla beklenen katlanabilir ekranlı telefon teknolojisini nihayet açığa çıkardı.

Samsung Geliştirici Konferansı, San Francisco Moscone West‘de bugün (7 Kasım) başladı ve yarın da devam edecek. Etkinlik başlamadan önce, şirketin yeni katlanabilir ekran teknolojisinden bahsedeceği tahmin ediliyordu ve etkinliğe dair en heyecanlı bekleyiş de bunu görebilmek içindi. Teknoloji devi, nihayet bekleneni verdi ve katlanabilir ekran teknolojisine dair ilk detayları paylaştı.

Bu teknoloji üzerinde uzun yıllardır çalışan şirket, ilk katlanabilir ekrana sahip telefonuna ait bir temsil de gösterdi. Ancak şirket, tasarıma ait pek çok detayın gizli tutulduğunu ve kullanılan temsili tasarımın gerçekle birebir uyuşmayacağını da belirtti.

Samsung bu yeni katlanabilir ekran teknolojisini 'geleceğin akıllı telefonları için temel' olarak tanımlıyor. Şirket ekranda kullanılan teknolojyi geliştirebilmek için senelerce yeni materyaller üzerinde çalışmalar yaptı ve nihayetinde birkaç farklı katmandan ve farklı materyalden oluşan bir ekran tasarlandı.



Kullanıcılar yeni katlanabilir ekran sayesinde dilediklerinde ekranı büyük olarak kullanabilecekken istediklerinde katlayarak daha küçük ve kullanışlı bir ekrana geçiş yapabilecekler.