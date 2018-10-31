Samsung'un Katlanabilir Telefonunun İsmi 'Infinity-V' mi?

Samsung'un gelecek sene piyasaya sürmesi beklenen katlanabilir telefonunun ismi ortaya çıkmış olabilir.

Bu ay içerisinde düzenlenecek olan geliştirici konferansında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan telefona dair halen çok bir şey bilmiyoruz. Dikey mi yatay mı kullanılacağı, ekran boyutları, 'katlanabilir' oluşunun kullanıma nasıl etki edeceği gibi onlarca sorunun cevabı merak ediliyor.

Elbette merak edilenlerden biri de telefonun isminin ne olacağı. Samsung'un KIPO'dan (Korean Intellectual Property Office) aldığı bir patentle telefonun nihai ismini de öğrenmiş olabiliriz. Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere alınan bir patentte, bir cihaz 'Samsung Infinity-V' olarak adlandırılmış.

Samsung'un bu ismi katlanabilir telefonu için mi yoksa başka bir cihazda mı kullanacağı şu an için muamma. Ancak akıllı telefon piyasasında telefonun Samsung Galaxy F olarak adlandırılacağı konuşuluyor. 'F' harflendirmesi, İngilizce'de kötü bir derecelendirme birimi olduğu için bu ismin kullanacağını pek düşünmüyoruz. Ancak bu iki isim dışında da elimizde pek bir şey yok.