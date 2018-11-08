Samsung'un Katlanabilir Ekranının Özellikleri Belli Oldu

Samsung'un katlanabilir telefon/tablet melezi Infinity Flex Display bugün tanıtıldı. Cihazın hangi teknik özelliklere sahip olduğu da duyuruldu.

Samsung ekranın üretimi için birkaç ay süre verse de süreç hakkında çok fazla bilgimiz yok. Cihazın kaç para olacağı ve kullanacağı yazılım hakkında çok fazla bilgmiz yok.

Geliştirici Konferansı'nda Samsung yeni detaylar paylaştı. Bu detaylar arasında piksel yoğunluğu, ekran boyu ve görüntü oranı gibi özellikler var.

Piksel yoğunluğu standart 420 ppi olacak olan ekran belki piyasadaki en yüksek yoğunluğa sahip değil ancak gayet yeterli. Çözünürlük ise katlı halde 840 x 1960, açık halde 1536 x 2152 olacak. Katlı halde 4.58 inç olan ekranın görüntü oranı 21:9 olacak. Bu kadar uzun bir ekranın oyun oynamak için ne kadar uygun olacağı büyük merak konusu. Bu aktiviteler için cihazın tablet modu daha uygun, standart 4:2.3 görüntü oranına sahip ekran 7.3 inç olacak.

Cihazın nasıl çalışacağını tam olarak bilmiyoruz. Google'ın yapmış olduğu açıklamalara göre, katlanabilir ekranlara uyumlu bir Android gelecek. Yani yazılımsal altyapı şimdiden hazırlanmakta. Flipboard adlı uygulama da, ekranın kullanım şekline göre kendini ayarlayan özel bir versiyon geliştirdiklerini duyurdu.

Samsung'un üç uygulamayı aynı anda çalıştırabilecek olan Multi Active Windows özelliği de başka büyük geliştiricilerin bu cihazlara yönelik üretimlere yönelmelerini cesaretlendirecek.