Samsung'un her sene düzenlediği ve yazılım ile donanımlara dair yenilikleri paylaştığı geliştirici konferansı bugün (7 Kasım) başladı.

Samsung Geliştirici Konferansı (Samsung Developer Conference), teknoloji devi tarafından her sene gerçekleştirilen bir etkinlik. Etkinlik süresince bir yandan Samsung'un yazılım ve donanım alanında kaydettiği ilerlemeler ve yenilikler paylaşılırken bir yandan da konferansa katılan geliştiriciler için de çeşitli fırsatlar sunuluyor.

Geçtiğimiz sene ekim ayında gerçekleştirilen etkinlik, bu sene 7-8 Kasım tarihleri arasında San Francisco Moscone West‘de gerçekleşecek. Şirket etkinlik boyunca giyilebilir cihazlar, mobil teknolojiler, kurumsal ve sağlık teknolojileri, mobil uygulamalar ve VR teknolojileri gibi pek çok alana dair sunumlar yapacak ve en çok merak edilen ise 'katlanabilir telefon' teknoojisine dair detaylar.

Etkinlik San Francisco'da başlamış durumda ve YouTube üzerinden de canlı yayınlanıyor. Eğer Samsung'dan son haberlerin anlık olarak paylaşıldığı etkinliği canlı olarak izlemek isterseniz, yukarıda bulunan YouTube bağlantısına tıklayabilirsiniz.