Samsung'un Katlanabilir Telefonuyla İlgili Yeni Detaylar

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy F, artık hiç olmadığı kadar yakın. Bugün ise cihazın ekranıyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

Samsung'un katlanabilir telefonu artık sadece bir 'efsane'den ibaret değil. Samsung Mobile CEO'su DJ Koh'un yaptığı son açıklama, şirketin yakın bir zamanda katlanabilir telefon duyuracağını ortaya koymuştu.

Bu yılın Kasım ayında tanıtılması muhtemel olan katlanabilir Galaxy F'nin tasarımıyla ilgili henüz bir sızıntı bulunmasa da ortaya çıkan yeni bir rapor, bazı teknik detayları gün yüzüne çıkardı.

Bu yılın başlarında ortaya atılan bir iddia, Samsung'un katlanabilir telefonunun bir kitap veya laptop tarzında katlanma mekanizması barındıracağı yönündeydi. Son çıkan rapor da bu iddiayı doğrular nitelikte. 7.3 inçlik 1.5R eğriliğe sahip OLED ekranla gelecek olan Galaxy F, aynı zamanda 4.6 inçlik harici bir esnek ekrana sahip olacak.