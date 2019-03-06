Samsung, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nden kablosuz olarak çalışan bir televizyonun patentini aldı.

Bir şeyleri katlamaya bayılan Koreli teknoloji devi Samsung’un kendisi kablolara katlanamıyor. Firma son olarak yeni bir kablosuz cihaz teknolojisi için patent aldı.

Samsung’un Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nden (WIPO) aldığı patente göre bir kablosuz güç alıcısı ve görüntü ekipmanlarından oluşan bir sistemle karşı karşıyayız. 28 Şubat 2019 tarihli patente göre Samsung’un kablosuz televizyonu sadece yayını değil elektriği de kablosuz olarak alacak.

Günümüzün aşırı ince televizyonları için fazla kalın olan kablosuz güç alıcısı bu cihazda ayrı bir parça olarak tasarlanmış durumda. Hem güç alan hem de güç ileten bir başka parça da ekranın arkasında yatay olarak yer alıyor. Güç ünitesi de ekranın arkasında yer alıyor ama ekrana temas etmiyor.

Ürünün kullanıma hazır hale gelmesi için biraz daha süre geçmesi gerekiyor. 2019 sonundaki etkinliklerde ya da 2020 CES’te bu tür bir cihaz görmemiz mümkün olabilir.