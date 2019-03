Dev Kıyaslama: Samsung Galaxy S10 Plus vs S9 Plus vs Note9

Samsung'un en yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10 Plus, geçtiğimiz yılın canavarları S9 Plus ve Note9'dan ne gibi farklı özellikler sunuyor? Teker teker inceliyoruz.

MWC 2019'dan birkaç gün önce Galaxy S10 ailesini tanıtan Samsung, Infinity-O ekran tasarımı ve yenilikçi özellikler sunan yeni cihazlarına oldukça güveniyor. Çin'deki ön siparişlerde satış rakamlarında Galaxy S9'ları ikiye katlayan Galaxy S10, şirketin birkaç yıldır yaşadığı düşüşten sonra yeni bir yükselişe yol açabilir.

Samsung Galaxy S10 ailesinin en pahalı üyesi olan S10+, şirketin şu anki en iyi telefonu. Peki daha geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Galaxy S9+ ve Note9'dan gerçekten çok mu farklı?

Performans ve pil ömrü kıyaslaması:

Samsung Galaxy S10+, performans konusunda -doğal olarak- geçen yılın cihazlarından üstün. ABD'de Snapdragon 855, ülkemizde Exynos 9820 yonga setiyle satılan Galaxy S10+, Exynos 9810'a sahip S9 Plus ve Note9'dan biraz daha hızlı ve aynı zamanda daha verimli. Yine de Exynos 9810'un hâlâ çok iyi bir yonga seti olduğunu söylemeliyiz.

Batarya tarafına geldiğimizde de S10+ hiç şüphesiz bir şekilde öne geçiyor. 4.100 mAh bataryaya sahip olan S10+, 4.000 mAh bataryalı Note9'a göre çok farklı bir şey sunmuyor gibi görünse de yeni yonga seti daha verimli olduğu için pil ömründe S10+ öne geçiyor. Galaxy S9+ ise 3.500 mAh bataryasıyla kıyaslamamızın kaybedeni.

Tasarım ve dayanıklılık:

Galaxy S10+ ile tamamen yeni bir tasarım anlayışına geçiş yapan Samsung, ön kamera için rakipleri gibi bir çentik çözümü kullanmak yerine Infinity-O adını verdiği delikli ekran tasarımını S10 ailesinde kullandı. Bu sayede oldukça ince çerçevelere sahip olan S10+, göz alıcı bir tasarıma sahip. Ayrıca parmak izi okuyucusunun arka taraftan ekran içine taşınması da cihaz tasarımını sadeleştiren detaylardan biri. Galaxy Note9 ise daha uzun, geniş ve kalın bir yapıya sahipken; S9+ da daha büyük çerçeveler ve daha karışık arka tasarımla geliyor.

Galaxy S10+ ile daha minimalist bir tasarım anlayışına geçen Samsung, dayanıklılık konusunda ise yeni cihazıyla pek bir farklılık sunmuyor. Her üç cihazın da önü ve arkası cam, ayrıca üçü de IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasıyla geliyor.

Ekran:

Sırasıyla 6,4 ve 6,2 inç ekrana sahip olan Galaxy Note9 ve Galaxy S9'un Super AMOLED ekranları, kesinlikle çok iyi. Bu iki telefon, bugün piyasadaki birçok cihazdan daha iyi ekranlara sahip olsalar da Galaxy S10+ çok daha yüksek parlaklık seviyesi, HDR10+ desteği, daha gerçekçi renkler ve azaltılmış mavi ışık sunan Dynamic AMOLED ekranı, şu an için piyasanın en iyisi gibi görünüyor.

Kamera:

Kamera kısmında seleflerine göre ciddi derecede iyileştirmeler içeren Galaxy S10+, üçlü arka kamera kurulumuyla geliyor. Değişken diyafram aralığına sahip (f/1,5 ile f/2,4 arası) 12 MP'lik ana kameraya, 123 derece görüş açısı bulunan f/2,2'lik 16 MP ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Cihazın üçüncü kamerası da f/2,4 ve 12 MP değerlerine sahipken, bu telefoto kamera 2x optik zoom imkanı sunuyor.

Samsung Galaxy Note9 ve Galaxy S9+'da ise ikili arka kamera kurulumu yer alıyor. Ultra geniş açı lensinden mahrum kalan bu cihazlar, hâlâ gayet iyi kameralara sahip olsalar da S10+'ın daha iyi olduğu bir gerçek.

Ön kamera tarafında da iki lensle gelen S10+'ın birinci ön kamerası 10 MP iken, ikinci kamera 8 MP çözünürlüğünde ve derinlik efekti için kullanılıyor. Diğer iki telefonda da tekli 8 MP ön kamera bulunurken, S10+'ın ön kamera tarafında diğerlerine attığı en büyük gol 4K video çekim imkanı sunması oluyor.

Yazılım ve güncelleme desteği:

Her üç telefon da şu an Android 9 Pie ve One UI arayüzüne sahip olmuş durumda. Android 8.0 Oreo ve Samsung Experience arayüzüyle piyasaya çıkan Galaxy S9+ ve Note9, yakın zamanda aldığı güncellemeyle One UI'a geçiş yaptı. Şu an için üç telefon da eşit durumda olsa da Samsung, S10+'a muhtemelen 1 veya 2 yıl daha fazla güncelleme desteği sunacaktır.

Ekstra özellikler:

Samsung, genellikle cihazlarına ilginç özellikler eklemeyi seven bir üretici. Her ne kadar işe yaramasa da Bixby sanal asistanı, VR ve AR desteği, DeX masaüstü modu, Samsung Pay gibi birçok özellik; üç telefonda da standart olarak bulunuyor. Galaxy Note9, diğerlerine ek olarak S-Pen desteği sunarken; S10+ da ekrana gömülü parmak izi okuyucu ve Wireless PowerShare adı verilen ters kablosuz şarj özelliğiyle öne çıkıyor.

Teknik özellikler:

Fiyat:

Geldik en can alıcı kısma. Samsung Galaxy S10+, 7.499 TL gibi bir fiyatlandırmaya sahipken Galaxy Note9 yaklaşık 5.189 TL seviyesinde satılıyor. Galaxy S9+ ise 4.299 TL'lik fiyatıyla kıyaslamamızın en uygun fiyatlı cihazı konumunda. Ayrıca Galaxy S10+'ın kısa bir süreliğine Galaxy Buds hediyesi ve çeşitli hediye çeki kampanyalarıyla daha uygun fiyatlara düştüğünü de söylememiz gerekiyor.

Sonuç:

Samsung Galaxy S10+, birçok açıdan 2019'un en iyi telefonlarından biri olmaya aday. 7nm üretim süreciyle üretilen yeni yonga seti, Infinity-O Dynamic AMOLED ekranı ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla dikkat çeken S10+; Huawei Mate 20 Pro ve iPhone Xs Max gibi rakipleriyle kıyaslandığında 'normal' bir fiyata sahip.

Eğer bir Galaxy S9+ veya Galaxy Note9 kullanıcısıysanız S10+'a geçmeniz için çok önemli nedenler yok ancak daha farklı bir telefon kullanıyorsanız ve bütçeniz dahilindeyse S10+'ı değerlendirebilirsiniz.