Samsung'un SM-G4 İsimli Akıllı Telefon Serisi Ortaya Çıktı

Samsung, yakında model numarası SM-G40 olan yeni bir Android cihazı (muhtemelen tek bir serinin parçası) piyasaya sürebilir.

Bugün gelen habere göre Samsung, SM-G40 serisini Bluetooth SIG’te sertifikalandırdı. Doğal olarak, bu modelleri web’de aradık ve bu modellerin yanı sıra programın daha fazla çeşidinin de Wi-Fi Alliance tarafından Kasım 2018’de onaylandığını gördük.

Bluetooth SIG’te onaylanan modeller şunlar:

SM-G403F

SM-G405F_DS

SM-G403U

SM-G405U

SM-G400U

SM-G400F

Wi-Fi Alliance’ta bulunan modeller ise şunlardı:

SM-G406U

SM-G4038

SM-G4058

SM-G405XC

SM-G403W

SM-G403XU

SM-G400XC

SM-G400W

SM-G400U1

SM-G4008

SM-G4000

SM-G405U1

SM-G4050W

SM-G405XU

SM-G4050

SM-G405U1

SM-G405W

SM-G400U

Bugüne kadar çıkan SM-G modellerin temsil ettiği modeller ise şöyle:

SM-G3 = Galaxy Core modelleri

SM-G5 = Galaxy Grand modelleri

SM-G6 = Galaxy On modelleri

SM-G7 = Galaxy Grand 2 modelleri

SM-G8 = Galaxy S5 mini ve Galaxy Alpha modelleri

SM-G9 = Galaxy S serisi

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak, SM-G4 serisinin bütçe dostu modeller olacağını söyleyebiliriz. Başka bir varsayım ise Galaxy M serisine benzeyecek olması, fakat görmek için kısa bir süre sabretmemiz gerekecek. Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance'daki bilgilere göre cihazların çıkışının bulunduğumuz yılın Nisan ayında gerçekleşmesi muhtemel.