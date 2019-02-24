  • Samsung'un SM-G4 İsimli Akıllı Telefon Serisi Ortaya Çıktı

Samsung'un SM-G4 İsimli Bütçe Dostu Akıllı Telefon Serisi Ortaya Çıktı

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Samsung, yakında model numarası SM-G40 olan yeni bir Android cihazı (muhtemelen tek bir serinin parçası) piyasaya sürebilir.

Bugün gelen habere göre Samsung, SM-G40 serisini Bluetooth SIG’te sertifikalandırdı. Doğal olarak, bu modelleri web’de aradık ve bu modellerin yanı sıra programın daha fazla çeşidinin de Wi-Fi Alliance tarafından Kasım 2018’de onaylandığını gördük.
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Bluetooth SIG’te onaylanan modeller şunlar:

  • SM-G403F
  • SM-G405F_DS
  • SM-G403U
  • SM-G405U
  • SM-G400U
  • SM-G400F

Wi-Fi Alliance’ta bulunan modeller ise şunlardı:

  • SM-G406U
  • SM-G4038
  • SM-G4058
  • SM-G405XC
  • SM-G403W
  • SM-G403XU
  • SM-G400XC
  • SM-G400W
  • SM-G400U1
  • SM-G4008
  • SM-G4000
  • SM-G405U1
  • SM-G4050W
  • SM-G405XU
  • SM-G4050
  • SM-G405U1
  • SM-G405W
  • SM-G400U
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Bugüne kadar çıkan SM-G modellerin temsil ettiği modeller ise şöyle:

  • SM-G3 = Galaxy Core modelleri
  • SM-G5 = Galaxy Grand modelleri
  • SM-G6 = Galaxy On modelleri
  • SM-G7 = Galaxy Grand 2 modelleri
  • SM-G8 = Galaxy S5 mini ve Galaxy Alpha modelleri
  • SM-G9 = Galaxy S serisi

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak, SM-G4 serisinin bütçe dostu modeller olacağını söyleyebiliriz. Başka bir varsayım ise Galaxy M serisine benzeyecek olması, fakat görmek için kısa bir süre sabretmemiz gerekecek. Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance'daki bilgilere göre cihazların çıkışının bulunduğumuz yılın Nisan ayında gerçekleşmesi muhtemel.

Kaynak : https://www.theandroidsoul.com/new-budget-samsung-devices-sm-g400-and-sm-g405-release/
Etiketler: samsung, sm-g400, sm-g405
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