Samsung'un SM-G4 İsimli Akıllı Telefon Serisi Ortaya Çıktı

Bugün gelen habere göre Samsung, SM-G40 serisini Bluetooth SIG’te sertifikalandırdı. Doğal olarak, bu modelleri web’de aradık ve bu modellerin yanı sıra programın daha fazla çeşidinin de Wi-Fi Alliance tarafından Kasım 2018’de onaylandığını gördük.
Bluetooth SIG’te onaylanan modeller şunlar:
- SM-G403F
- SM-G405F_DS
- SM-G403U
- SM-G405U
- SM-G400U
- SM-G400F
Wi-Fi Alliance’ta bulunan modeller ise şunlardı:
- SM-G406U
- SM-G4038
- SM-G4058
- SM-G405XC
- SM-G403W
- SM-G403XU
- SM-G400XC
- SM-G400W
- SM-G400U1
- SM-G4008
- SM-G4000
- SM-G405U1
- SM-G4050W
- SM-G405XU
- SM-G4050
- SM-G405U1
- SM-G405W
- SM-G400U
Bugüne kadar çıkan SM-G modellerin temsil ettiği modeller ise şöyle:
- SM-G3 = Galaxy Core modelleri
- SM-G5 = Galaxy Grand modelleri
- SM-G6 = Galaxy On modelleri
- SM-G7 = Galaxy Grand 2 modelleri
- SM-G8 = Galaxy S5 mini ve Galaxy Alpha modelleri
- SM-G9 = Galaxy S serisi
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak, SM-G4 serisinin bütçe dostu modeller olacağını söyleyebiliriz. Başka bir varsayım ise Galaxy M serisine benzeyecek olması, fakat görmek için kısa bir süre sabretmemiz gerekecek. Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance'daki bilgilere göre cihazların çıkışının bulunduğumuz yılın Nisan ayında gerçekleşmesi muhtemel.