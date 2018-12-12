Samsung Galaxy S10 Kılıfları Şimdiden Satışa Çıktı

MobileFun adlı internet sitesi, Olixar'ın Galaxy S10 serisi kılıflarını şimdiden satışa çıkardı. Ürün görsellerinde bulunan cihazların gerçek Galaxy S10 olma ihtimali oldukça yüksek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılının ilk aylarında yeni amiral gemisi Galaxy S10’u görücüye çıkaracak. Cihaz, Galaxy S serisinin 10. yıl özel telefonu olacağından beklentiler de bir hayli büyümüş durumda. Infinity-O tasarım, Galaxy S10 ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri. En azından bu haftaya kadar öyle olduğu söylenebilir.

Samsung, hafta başında düzenlediği lansman ile Infinity-O tasarıma sahip ilk akıllı telefonu Galaxy A8s’i tanıttı. Ayrıca aynı gün Huawei’nin alt markası olan Honor da View 20 için bir basın etkinliği düzenleyerek kendi Infinity-O tasarımlarını gün yüzüne çıkarmış oldu. Bir haftada iki Infinity-O tasarımlı telefonun ortaya çıkması, Galaxy S10’a olan heyecanı bir miktar azaltmış olabilir.

Yine de Samsung Galaxy S10, bir amiral gemisi olması nedeni ile gerek tasarımı gerekse donanımı ve yazılımı ile özel bir akıllı telefon olacak. Ayrıca kağıt üzerinde aynı isimde geçiyor olsa da Galaxy S10’un Galaxy A8s’e göre biraz daha iyi tasarlanmış bir Infinity-O ekrana sahip olması muhtemel. Peki bunu nereden biliyoruz?

Akıllı telefon üreticileri, uygun kalıplar oluşturabilsinler diye yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeden önce aksesuar üreticilerine birer maket ürün gönderirler. Bu ürün, çalışan bir akıllı telefon olmasa da orijinal telefon ile birebir aynı tasarıma sahip olmak zorundadır. Hal böyle olunca da Olixar, Galaxy S10 tasarımlarını cihazın tasarımına aylar varken ortaya çıkardı.

MobileFun adlı çevrimiçi alışveriş sitesinde satışa çıkan Galaxy S10 lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tasarımları, Samsung’un nasıl bir 10. yıl özel serisi tanıtmaya hazırlandığını ortaya çıkardı. Buna göre premium model olan Galaxy S10 Plus, dörtlü bir arka kamera kurulumuna ve çift ön kameraya sahip olacak.

Cihazların ekran boyutları daha önce de sızdırıldığı gibi 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.4 inç boyutlarında olacak. Galaxy S10 lite ve Galaxy S10 üç arka kameraya ve tek ön kameraya sahipken; Galaxy S10 Plus’ta kamera sayıları önde ve arkada bir artacak. Görüntüler sızıntı olduğundan %100 doğru diyemeyiz ancak Samsung’un Olixar’a üç akıllı telefondan da birer maket gönderdiğini düşünürsek kamera modülü ve ekran boyutu konusunda yanılma payı olma ihtimali çok düşük.