Samsung'un Tabletleri Öldürecek Katlanabilir Telefonu

Yeni bir patent görseline göre Samsung, ikiye değil üçe katlanabilen akıllı telefonlar hayal ediyor. Bu gerçekleşirse, tabletlere olan ihtiyaç tamamen sona erebilir.

Samsung, geçtiğimiz hafta düzenlenen Samsung Geliştirici Konferansı (SDC) 2018’de şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonuna ait bir prototipi gün yüzüne çıkardı. Katlanabilen 7.3 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahip olan cihaz, katlandığında ise günlük kullanım için yeterli olan 4.6 inçlik ikinci bir ekran sunuyor.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) veri tabanına Haziran 2016 tarihinde girilen bir patent, Samsung’un katlanabilir akıllı telefonlar ile ilgili çok daha büyük planları olabileceğini gösteriyor. Görünüşe göre Samsung, ikiye değil üçe katlanabilen akıllı telefonlar hakkında bazı planlara sahip.

USPTO veri tabanında ortaya çıkan cihaz, Z şeklinde üçe katlanabiliyor. Patent dosyasında cihazın boyutları hakkında kesin bir bilgi yer almasa da böyle bir cihazın günümüz tabletleri ile yarışabilecek bir ekrana sahip olacağını tahmin etmek zor değil. Dahası, böyle bir cihaz, tabletlere olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırabilir.

Cihaz üçe katlandığında elimizde günümüz 18:9 ekranlarına benzer ince uzun bir ekran kalıyor. İkiye katlanmış halde kullanımı ise tamamen ihtiyaca göre değişiyor. Cihazda tek bir kamera bulunuyor. Bu nedenle kameranın bulunduğu bölümü selfie çekeceğiniz zaman kendinize, bir nesneyi çekeceğiniz zaman karşıya çevirmeniz gerekiyor.

Cihaz muhtemelen günümüz akıllı telefonlarına göre birkaç kat daha kalın olacaktır. Ancak bu kalınlığın batarya ömrü olarak geri dönüş sağlayacağını tahmin etmek zor değil. Ayrıca cihazın fiziksel olarak daha büyük olması, kamera gibi modüllere daha geniş alan olmasını, bu sayede daha gelişmiş donanımlar kullanılabilmesini sağlayacaktır.

Elbette ki Samsung’un böyle bir tasarım patenti alması, şirketin bu tasarıma sahip bir cihaz üreteceğini göstermiyor. Ayrıca katlanabilir telefonun ilk prototipine bakacak olursak, böylesine gelişmiş bir cihazın birkaç yıl daha görünmeyeceğini tahmin edebiliriz. Her ne olursa olsun geleceğin akıllı telefonları tabletleri ve belki de laptopları yok etmek için var olacak.