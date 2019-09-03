Samsung, Türk YouTuber'larla Galaxy Note10 Videosu Çekti

Samsung Türkiye, ünlü Türk YouTuber'ların olduğu bir video hazırlayarak Galaxy Note10'la ilgili bir tanıtım yaptı. "En eğlenceli Galaxy Note10 Unboxing" başlığıyla yayınlanan videoda, telefonun özelliklerine hızlı bir bakış atılıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, neredeyse bir ay önce yeni amiral gemisi Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+'ı tanıttı. Hem tanıtılmadan önce hem de tanıtımından sonra üzerine fazlasıyla konuştuğumuz Samsung Galaxy Note10, hala gündemden düşmüyor.

Samsung Türkiye, dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan YouTube'da şimdi bir video yayınladı ve yayınlanan videoda Türkiye'nin önde gelen sosyal medya simalarına yer verildi. Videoda yer alan ünlü isimler, Galaxy Note10'u özel bir çantadan çıkararak telefonun özelliklerini gösterdiler.

Samsung Türkiye tarafından hazırlanan videoda Chaby Han, Burak Yörük, Kerem Savaş Sarı, Rachel Araz ve Cansu Akın gibi isimler yer alıyor. "En eğlenceli Galaxy Note10 Unboxing" başlığıyla yayınlanan video, kısa da olsa, Galaxy Note10 dikkat çeken detaylarını ortaya koyuyor.

İşte Türk YouTuber'ların bulunduğu o video

Samsung, yeni amiral gemilerinden Galaxy Note10'u 9.899 TL, Galaxy Note10+'ıysa 11.349 TL'den satışa sunuyor. Üstelik ön sipariş sistemine özel olarak 799 TL karşılığında satılan Galaxy Buds, hediye olarak gönderiliyor. Eğer Galaxy Note10'la ilgili detaylı bilgi almak isterseniz burada bulunan haberimizi, sipariş vermek içinse burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca Galaxy Note10'un üzerinden Ferrari'yle geçtiğimiz "Webtekno usulü" sağlamlık testimizi hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.