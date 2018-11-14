Samsung, 8K QLED TV'sinde bulunacak olan 'upscaling' teknolojisini tanıtan bir video yayınladı.

Samsung, IFA 2018 kapsamında duyurduğu yeni nesil 8K QLED TV'leri ile ilgili bir video yayınladı. Birçok farklı ekran boyutuyla piyasaya çıkacak olan TV'lerde, UltraHD televizyonların en büyük sorunlarından biri olan 'upscale' olayı yapay zeka ile çözülecek

Dünyanın parasını vererek satın aldığınız bir 8K TV, daha düşük çözünürlüklü yayınlar izlerken kötü bir deneyim yaşatabiliyor. Bu sebeple geliştirilen yapay zeka, anlık olarak görüntüyü 8K çözünürlüğe çekebilecek.

65, 75, 82 ve 85 inç opsiyonları ile piyasada olacak olan TV'lerden şu an için sadece 85 inçlik model satışta. Quantum işlemciyle desteklenen televizyonun fiyatı 15.000 dolar.