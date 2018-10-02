Yayınlanan Geliştirici Sürümüyle S Pen'in Kapsamı Genişliyor

Note9'un telaşlı haberleri arasında unutulan S Pen'in Geliştirici Kiti için Samsung söz verdi.

Samsung şimdiye kadarki Note serilerinin hepsinde S Pen'i kullandı. Çok değişik işlevlere girebilen S Pen içinse, geliştiricilere herhangi bir kolaylık-yazılım sağlanmıyordu. Samsung bugün ise yaptığı açıklamada S Pen için bir SDK (Software Development Kit, Geliştirici Kiti) yayınlayacağına dair söz verdi.

S Pen yeni kabiliyetlere sahip olmasıyla beraber SDK programı, geliştiriciler için oyun parkı gibi olacak. S Pen 40 saniyelik şarjla yarım saat boyunca veya 200 tıklama boyunca kesintisiz çalışabilme kabiliyetine sahip. Samsung'un gösterdiği demolarda, S Pen ile slayt gösterisi, müzik çalmayla ilgili kontrollerin hepsi gerçekleştirilebiliyordu.

SDK ile üçüncü parti uygulamaların önünü açacak olan Samsung, S Pen'in herhangi bir sınırının olmadığını belirtiyor. Geliştiricilerin çok ilginç fikirler ile gündeme geldiğini zaman zaman duyuyoruz. S Pen'in özgür dünyasıyla yapılabileceklerin sınırı yok. Bu konuda geliştiricilerin ürünlerini sabırsızlıkla bekliyoruz.