Samsung'un SmartThings IoT ürünlerine yeni bir takip cihazı olan SmartThings Tracker da eklendi.

Samsung, kaybettiğiniz şeyleri bulmak için 4G bağlantısı kullanan SmartThings Tracker cihazını duyurdu. Hücresel şebeke ile çalışan bu cihaz; çocukların, evcil hayvanların ya da diğer cihazların gerçek zamanlı konumunu bulmak için tasarlanmış.

Oldukça kolay bir kullanımı olan cihaz, üzerindeki tuşa iki kez basıldığında o anki konumu paylaşıyor. Üzerinde ayrıca SOS seçeneği bulunan izleyici, çocuklarının güvenliğini sağlamak isteyen ebeveynler için biçilmiş kaftan.

Cihazın diğer SmartThings ürünleri ile de uyumlu olarak çalışması da akıllı ev için yeni adımların atıldığını gösteriyor. Sadece ev cihazları veya sevdikleriniz için değil, çanta ve bavullarınızda ya da önemli eşyalarınızın yanında bulundurarak acil durumlarda kullanabilirsiniz.

Cep telefonlarımız olsa bile, kolayca yardım çağrısı gönderememek veya biten şarjlar büyük problem olabilir. Sınırlı bir menzili olmayan bu cihaz, diğer konum paylaşan Bluetooth temelli izleyicilere benzemiyor. SmartThings Tracker, diğer SmartThings cihazları da uyumlu olarak çalıştığı için; ışık, güvenlik kamerası gibi cihazları ayarlayabiliyor veya sensör olarak da kullanılabiliyor.

İç ve dış mekan kullanımına da uygun olan cihaz, uzun batarya ömrü ve suya dayanıklı olması sayesinde rahatlıkla taşınabiliyor. Bu yıl çıkış yapacak olan SmartThings Tracker'ın 100 dolar civarında satışa sunulacağı söyleniyor.