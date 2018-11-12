Samsung'un Yeni Arayüzü Bütün Amiral Gemileri İçin Geliyor

Güney Koreli teknoloji devinden gelen son haberlere göre 'Samsung One' arayüzü, son dönemlerde çıkan bütün amiral gemileri için geliyor.

Geçtiğimiz hafta katlanabilir telefonları için Infinity Flex'i duyuran Samsung, kullanıcı deneyimini bir üst boyuta taşıyan Samsung One'ı da beraberinde duyurmuştu. Gelen haberlere göre Samsung One, firmanın S8 ve sonrası amiral gemileri için geliyor.

Samsung'un artık kullanıcı deneyimi konusunda çok da kifayet etmeyen TouchWiz arayüzünden vazgeçerek yeni bir deneyim sunacağı Samsung One'ın yeni nesil amiral gemileri için geleceği biliniyordu. Samsung One'ın bir önceki jenerasyon için de sunulacağı açıklandı.

Samsung One Destekleyecek Telefonlar

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy Note8

Şu an yukarıdaki telefon modellerine sahip olan herkes, arayüzün Beta versiyonuna ücretsiz olarak erişim sağlayabilir. Bunun için tek yapmanız gereken buraya tıklayarak Samsung Members uygulamasını telefonunuza yüklemek ve daha sonrasında ONE UI Beta programına dahil olmak.