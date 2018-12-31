Samsung Galaxy M10'un Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni bütçe telefonunun, sertifika almasıyla beraber özellikleri ortaya çıktı.

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy M10, ABD'de bulunan Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) sertifika aldı. Samsung'un SM-M105F/DS kod adıyla andığı Galaxy M10'nun aldığı sertifika ile beraber kritik özellikleri ortaya çıktı. Bütçe telefonlarına göre oldukça büyük boyutlara (155.7 x 75.8mm) sahip olan Galaxy M10, ilgileri üzerine topladı.

Aldığı sertifika ile ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy M10 6 inçlik bir ekrana sahip olurken gücünü ise Samsung'un 8 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinden alacak. Cihazda aynı zamanda giriş seviyesi akıllı telefonlarda görmeye alışkın olmadığımız 3GB RAM'de bulunacak. Depolama kapasitesi için 16GB ve 32GB seçeneklerinin olacağı de gelen bilgiler arasında.

Samsung'un bütçe modeli akıllı telefonunun Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkacağı ve yine giriş seviyesi akıllı telefonlarda görmeye alışkın olmadığımız 3.400mAh'lik bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Samsung'un Galaxy M10'u Ocak ayının başlarında Galaxy M20 ve Galaxy M30 ile beraber duyurması bekleniyor.