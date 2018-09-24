Samsung, yeni bir patent başvurusu yaptı. Bu başvuru, şirketin bir sonraki kulaklığının adını ortaya çıkardı.

Samsung, Avrupa'da 'Samsung Buds' ismini tescilledi. SamMobile tarafından paylaşılan bu bilgiye göre Koreli üretici, yeni bir kulaklık üretme hazırlığında olabilir.

Samsung'un yaptığı bu patent başvurusu yeni kulaklık hakkında isimden başka bir detay vermese de bazı tahminler bulunuyor. Samsung'un üreteceği bu kulaklık muhtemelen tamamen kablosuz ve Bixby sesli asistan odaklı olacak.

Bir süredir 'tamamen kablosuz' kulaklık pazarında önemli bir yer edinen Samsung, ilk olarak Gear IconX adlı kulaklığını üretmiş; ardından geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bu kulaklığın bir de yeni versiyonunu tanıtmıştı. En son tanıttığı Galaxy Watch akıllı saatiyle giyilebilir cihazlarına Gear ismini koymaktan vazgeçtiğini bizlere gösteren şirket, bu sefer benzer bir hamleyi kulaklık tarafında yapacak.

Apple'ın AirPods'u ile başlayan yeni nesil kablosuz kulaklıklar, artık birçok üretici tarafından geliştirilir hale geldi. Huawei'nin 10 saatlik pil ömrü sunan FreeBuds ve Google'ın anlık çeviri yapabilen Pixel Buds kulaklığının ardından Samsung tarafında bizi neler bekliyor, hep beraber göreceğiz.