Samsung'un Yeni Telefonları Araba Anahtarına Dönüşebilecek

Samsung'un gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde tanıtılan yeni özelliklerden biri de akıllı telefonları araba anahtarlarına dönüştürebilecek olan teknolojisi oldu.

Günümüzde artık hemen her şey daha akıllı, daha dijital ve daha gelişmiş oluyor. Buna elbette ki otomobiller de dahil. Artık pek çok otomobil kendi bilgi eğlence sistemleri ve özel yazılımları ile geliyor. Samsung da bu dönüşümün parçası olmaya hazırlanıyor.

Samsung, 14 Ocak'ta gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde bazı üst düzey otomobil üreticileri ile birlikte yeni bir dijital anahtar teknolojisi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu teknoloji sayesinde akıllı telefonlarınız basitçe dijital araba anahtarlarınıza dönüşecek.

"Kanka arabanın anahtarını mesaj atsana" dönemi

Yeni teknoloji sayesinde arabanıza belli bir mesafeye geldiğinizde telefonunuz, aracınız ile iletişime geçerek kapılarının açılmasını sağlayacak. Böylece anahtar aramak gibi durumların da önüne geçilebilecek.

Sistemin çalışma mantığı ise oldukça basit. Akıllı telefonlar UWB üzerinden kısa menzilli sinyaller gönderecek. Eşleştirilmiş olan otomobil bu sinyalleri aldığında uzaklık bilgisini de alacak. Aracınıza yanaştığınızda da otomobiliniz otomatik olarak kapı kilidini açacak.

Samsung'un açıkladığı bir başka ilginç nokta ise bu dijital anahtarları paylaşmanın mümkün olması. Diyelim ki bir aile bireyiniz ya da arkadaşınız acilen aracınıza ihtiyaç duydu, anahtarlarınızı internetten aktarmanız da mümkün oluyor. Böylece fiziksel anahtarın kısıtlayıcılığından da kurtulma şansı buluyoruz.

Otomotiv devleri ile işbirliği

Güney Koreli firma açıklamasında Audi, BMW, Ford ve Genesis ile bu yeni teknoloji üzerinde çalıştığını ifade etti. Hangi modellerde bu özelliğin olacağı açıklanmadı. Yine de yeni otomobillerin NFC ya da UWB bağlantısı olması ve Araba Bağlantı Konsorsiyumu (CCC) dijital anahtar standartlarını bulundurmaları gerekecek.

Samsung'un UWB dijital anahtar özelliğine sahip ilk cihazları ise Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olacak. Ayrıca NFC dijital anahtarlar da Galaxy S20 ve üstü tüm modellerde kullanılabilecek. Özellik Ağustos 2021'den sonra kullanılabilir hale gelecek.