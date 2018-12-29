Samsung, Galaxy Home hoparlörünün daha küçük ve daha hesaplı bir versiyonu üzerinde çalışıyor olabilir.

Samsung, Ağustos ayında Galaxy Note9 ile birlikte Galaxy Home akıllı hoparlörlerinin gelişini duyurmuş gibiydi. Beş ayın ardından ürün hala çıkmadı ancak görünüşe beş aylık bir gelişim sürecinden geçmiş gibi duruyor.

Şu ana kadar bilinen yegâne bilgi cihazın siyah renkle gelecek oluşu ve SM-V310 model adını taşıyacağı. Bu model adını orijinal Galaxy Home’un model adı olan SM-V510 ile karşılaştırırsak gizemli hoparlörün, orijinal Galaxy Home’a göre daha küçük ve daha hesaplı bir hoparlör olması muhtemel.

Orijinal Galaxy Home hoparlörü, AKG imzalı hoparlörler, 8 parçalı uzak alan mikrofonu dizisi ve Bixby’nin bir birleşiminden oluşuyor. Daha hesaplı hoparlörde ise birkaç adet mikrofonun eksik olması ya da AKG dışında bir hoparlör kullanılması bekleniyor. Hoparlör ile ilgili soruların CES 2019’da yanıtlanması bekleniyor.