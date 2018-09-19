Samsung ve Disney'den 'Hayvanlar Şehri' AR Emoji Ortaklığı

Samsung, AR Emoji özelliğinin reklamını yapmak için her yolu denemekte kararlı... Güney Kore menşeili şirket, bu kez de dünyaca ünlü sinema ve eğlence öncüsü Disney ile partner oldu.

Zootopia filmini duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da mükemmel Türkçe dublajıyla, şehirler arası hemen hemen her otobüs şirketinde görebileceğiniz muhteşem bir film olduğunu söyleyebiliriz. Zootopia filmi özelinde Samsung, Disney ile özel bir anlaşmaya imza attı.

Judy Hopps, Nick Wilde ve Flash gibi ikonik karakterlerin yer aldığı AR Emoji dünyası için tek yapmanız gereken, Samsung'un amiral gemisi telefonlarından birine sahip olmak. Böylece Galaxy Apps Store aracılığı ile bu paketi telefonunuza indirebilirsiniz. Paketi indirdikten sonra ister görsel, ister '.gif' dosyası isterseniz de video olarak bu dosyaları saklayıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlede, AR Emoji'nin artık Samsung Galaxy S9 ve Note9 kullanıcılarına özel olmadığını ve Note8 sahiplerinin de faydalanabildiği bir özellik olduğunu belirtmiştik. Samsung Galaxy Note8 sahiplerinin de bu tip özelliklere sahip olması için tek yapması gereken, mevcut firmware güncellemesi yapmak ve telefonlarını son sürüme yüksetlmek olacak.

Samsung, Note8 öncesi telefonlar için AR Emoji özelliğine dair bir güncelleme henüz duyurmadı. Buna karşın geriye dönük yazılımsal uyumluluk konusunda Samsung'un inovatif tavrını takdir etmemek mümkün değil.