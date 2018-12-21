GlobalFoundries'in 7nm işlemcilerin üretimini durdurduğunu, 22FDC ve 12FDX işlemlerine daha çok önem vereceğini açıkladığında IBM'ye ve IBM'nin ürünlerine ne olacağı sorusu akıllara gelmişti. Bu soru, cevabını buldu ve IBM, GlobalFoundries'in yerine Samsung ile anlaştı.

Dört yıldır IBM ile birlikte çalışan GlobalFoundries'in üretimi durdurma kararı sonrası IBM ve Samsung, 7 nm işlemciler ve sonrası için anlaşmaya vardı. NextPlatform bu iki firmanın geçmişi hakkında bir yazı paylaştı. Paylaşılan habere göre aslında IBM ve Samsung birbirine yabancı firmalar değil. Bu iki firma, yıllarca Ortak Platform Birliği olarak bilinen ticaret endüstrisinin altında beraber çalışmıştı.

NextPlatform tarafından paylaşılan haberde bazı istatistiklere de yer verildi. Paylaşılan görselde, IBM'in yeni CPU tasarımı için detayları paylaşmadığı görülüyor. IBM'in satışları hakkında da bilgi veren NextPlatform, satışların System Z ve güç donanımları için ayrı ayrı açıklanmamasından dolayı güç sistemlerinin satış rakamlarını belirlemenin zor olduğunu belirtti.

IBM'in 2019 ve 2020'de yeni baskılar ile karşı karşıya gelebileceği düşünülüyor. Önümüzdeki dönemde hem Intel hem de AMD, yüksek CPU rakamlarına ulaşacak, bu da IBM'in ve BigBlue'nun üzerindeki baskıyı oldukça artıracak.

Samsung'un 7 nm üretim teknolojisi için kendisi dışında daha önce duyurduğu bir müşterisi yoktu. Yapılan bu anlaşmayla birlikte Samsung da 7 nm çipler için üst düzey bir müşteri kazanmış oldu. Bu iki devin anlaşması sonucu ortaya çıkacak teknolojileri merakla bekliyoruz.