Samsung ve LG, 5G Uyumlu Telefonlarını Tanıtacak

Endüstrinin içinde yer alan kaynaklara göre, şirketler şubat ayında yapılacak fuarda telefonlarını tanıtacak.

Telefon üreticileri, 2019’da 5G’yi hayata geçireceklerine dair söz verdiler. Verilen bu söz, 2019’un Şubat ayında gerçekleşecek gibi görünüyor. Korea Herald’a göre Samsung ve LG, Mobile World Congress (MWC) etkinlikleri kapsamında 5G uyumlu telefonlarını duyuracaklar. Endüstrinin en büyük fuarı olan MWC, 25-28 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Haberlere göre Samsung, üç yeni Galaxy S10 cihazını ve bunlardan farklı olarak 5G uyumlu telefonunu tanıtacak. Fakat Samsung tarafından bu haberlere dair herhangi bir onaylama gelmedi. Şirketin 5G haberlerine dair onayladığı tek şey ise Verizon, AT&T ve Sprint gibi şirketlerle birlikte çalıştığı.

Çıkan haberlere göre, LG de MWC’de 5G uyumlu telefonunu tanıtacak. Korea Herald yaptığı haberde “LG’nin, 5G destekli telefonlarını mayıs ayında Kore ve ABD’de duyurması bekleniyordu fakat 5G pazarına geç girmemek için bu planını öne aldı” ifadelerini kullandı.

Qualcomm’un 5G çipiyle birlikte gelecek olan telefonun, G7 ThinQ’in güncellenmiş bir sürümü olacağı söyleniyor. Haberde, telefonun adının LG G8 ThinQ olabileceği fakat isimde bir değişikliğe gidilmesinin de muhtemel olduğu söyleniyor.

İddialara göre, Samsung ve LG’nin telefonları mart ayında raflardaki yerini alacak. Şirketler ise bu haberler için yorum yapmayı reddetti.