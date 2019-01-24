Samsung ve LG, Neden Yayın Kutusu Üretmiyor?

Samsung ve LG’nin yayın kutusu yok ancak televizyonlarda kullandıkları yazılımlar oldukça gelişmiş durumda. Bu firmalar neden yayın kutusu üretmiyor?

Akıllı televizyon teknolojileri ilk çıktığında insanlar “Ne gerek var ki?” demişti. Oldukça hantal ve kısıtlı olan televizyon yazılımları, zaman içerisinde büyük gelişme kaydetti.

Samsung’un yeni yazılımı, uygulama listesinde gezerken o uygulamalara dair önizlemeler gösteriyor. Netflix’e hangi film gelmiş, Amazon Prime’da hangi videoda kalmışsınız, iTunes ya da Google Play Movies’te en son hangi filmler yayınlanmış, hepsini burada görmek mümkün. Bu anlamda arayüz biraz Apple TV uygulama başlatıcıya benziyor ancak ondan daha geniş kapsamlı ve gelişmiş. Ayrıca bu arayüzde, Amazon Fire TV’de olduğu gibi sinir bozucu reklamlar yok.

Samsung’un geçen yıl çıkardığı yeni özelliği Universal Guide sayesinde farklı servislerden içerikler tavsiye edebiliyor ve izlenen programları listeleyebiliyor. Apple’ın TV uygulamasına benzeyen bu özellik, Apple’dan farklı olarak daha özelleştirilmiş tavsiyelerde bulunuyor ve sadece üye olduğunuz platformlardan içerik seçiyor.

Samsung’un 2019 model televizyonları, sesli kontrole izin veren mikrofona sahip. Bu sayede televizyonun sesini kontrol etmek, Samsung Bixby’den film tavsiyesi istemek gibi işlemler, kumandaya gerek kalmadan yapılabiliyor. LG’nin yeni televizyonları da pek çok sesli asistanı destekliyor. Kumandanın üstündeki mikrofon düğmesine basıldığında, LG ThinQ AI film tavsiyelerinde bulunuyor. Daha genel konularda ise cevap verme işini Google Assistant yapıyor. LG TV aynı zamanda Alexa’yı da destekliyor. Alexa’ya ulaşmak için kumandadaki Amazon Prime tuşuna basılı tutmak gerekiyor.

Pek çok yayın cihazının aksine LG ve Samsung televizyonlar, Apple cihazları da destekliyor. Samsung TV’ler, iTunes uygulaması ve AirPlay 2 desteğine sahip olarak üretiliyor. LG TV’ler AirPlay 2 desteğine sahip ve Siri sesli asistan aracılığıyla temel televizyon fonksiyonlarını kontrol etmeyi sağlıyor. Bu servisleri destekleyen tek yayın kutusu normalde Apple TV.

Samsung ve LG’nin yayın kutuları çıkarmamalarının altında yatan ana sebep ise bu firmaların televizyon satmak istemesi. Sundukları farklı alternatifleri ve gelişmiş arayüzleri kullanmak isteyen insanların televizyon almasını isteyen bu iki teknoloji devi bu yüzden de yayın kutusu üretmiyor. Yayın kutusundan elde edecekleri gelirin televizyon satışlarında yaşayacakları düşüşe değmeyeceğinin farkındalar.