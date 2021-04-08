Samsung, Wi-Fi 6E Destekli 8K QLED Televizyonlarını Duyurdu

Samsung, 2021 model 8K QLED televizyonlarını tanıttı. QN900A Neo ve QN800A Neo olarak isimlendirilen bu televizyon modelleri, Samsung için bir ilk olma özelliğine sahipler. Televizyonları Samsung için özel kılan, modellerin her ikisinde de ilk kez Wi-Fi 6E desteğinin sunuluyor oluşu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte en yeni akıllı televizyon modellerini tanıttı. Tanıtımın peşine de QN900A Neo ve QN800A Neo olarak isimlendirilen bu televizyonlarını ön siparişe açan şirket, kendisi için de bir ilke imza atmış oldu. Zira bu modeller, 8K QLED olmalarının yanı sıra Wi-Fi 6E desteğine de sahipler. Muhtemelen Samsung, bundan sonra duyuracağı diğer 8K QLED televizyonlarında da bu bağlantı desteğini kullanıyor olacak.

Wi-Fi 6E bağlantı desteği, Samsung'un yeni televizyonlarının standart 5 GHz ve 2,4 GHz bantlara ek olarak, 6 GHz bant genişliğini de destekleyeceği anlamına geliyor. Bu da kullanıcıların, neredeyse dört kadar hızlı veri akışı sağlayan bir internet deneyimi yaşamalarını sağlayacak. Samsung, yeni televizyonlarına bu özelliği sunabilmek için MediaTek tarafından üretilmiş çipleri kullanmayı tercih etti.

Samsung'un yeni akıllı televizyonlarındaki tek yenilik, Wi-Fi 6E desteğinin eklenmiş olması değil. MediaTek'in ürettiği çipler sayesinde Bluetooth 5.2 desteği de sunan televizyonlar, akıllı televizyon ekipmanlarından herhangi bir kulaklık, klavye ya da farenin bağlanabilmesini sağlıyor. Böylelikle kullanıcılara daha etkileyici bir deneyim sunulmuş oluyor.

Samsung'un yeni akıllı televizyon modellerinin her ikisi de 65 inç, 75 inç ya da 85 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutu ile satın alınabiliyorlar. Ürünlerin açıklanan fiyatları ise QN900A Neo için boyut sırasına göre 5.000, 7.000 ve 9.000 dolar olarak açıklandı. QN800A Neo'nun açıklanan fiyatları ise yine boyut sırasına göre 3.500, 4.800 ve 6.500 dolar şeklinde.