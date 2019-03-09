Galaxy A'nın Yeni Modellerinin Detayları Ortaya Çıktı

Galaxy A serisinin duyurulan iki modeline yeni modellerin de eşlik edeceği ortaya çıktı. Yenilenen Galaxy A serisine A20e, A40 ve A90 da dahil olacak.

Geçtiğimiz ay Samsung, Galaxy A serisinin yenilenme dönemini başlatmak adına A30 ve A50'yi duyurmuştu. Bu iki akıllı telefonun duyurulmasıyla birlikte toplamda en az üç adet A serisi akıllı telefonun karşımıza çıkacağı konuşuluyordu. Samsung'un internet sitesindeki bir açık bu konuşmaları doğruladı.

Galaxy A30 ve A50'nin ardından onlarla birlikte en az üç model olacağı bekleniyordu ancak çok daha fazlasıyla karşı karşıya kalacağız. GalaxyClub'ın haberine göre, Samsung'un İngiltere sitesinde ortaya çıkan bir açık, üç yeni A serisi modelin var olduğunu doğruladı.

Ortaya çıkan tüm detayların doğru olduğu varsayılıyor. Bahsi geçen bu üç yeni model Galaxy A20e, Galaxy A40 ve Galaxy A90'dan oluşuyor. Üstelik tüm bu A serisi telefonların 2019 yılı içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Serinin en ucuz telefonu olması beklenen Galaxy A20e'nin A20'nin daha küçük ve daha uygun modeli olacağı düşünülüyor. Buna ek olarak, Galaxy A40'ın 6,4 inçlik AMOLED FHD+ ekrana sahip olduğu ve Exynos 9610 işlemciyle çalıştığı ortaya çıkan detaylar arasında yer alıyor. Yeni A serisi üyelerinin ne zaman raflarda olacağı henüz belli değil ama bu yıl içinde olacağı kesin.

Samsung, Galaxy S10 modelinin de birkaç versiyonunu çıkartarak bu yıl oldukça yoğun çalıştığını herkese kanıtladı. Bu cihazlara bir de katlanabilir telefonun eklendiğini düşünürsek Samsung'un işi bir hayli zor.