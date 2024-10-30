Yapay zekâ sektörü, Samsung'u ciddi anlamda köşeye sıkıştırdı. Firma, sadece birkaç ay içerisinde 122 milyar dolar kayıp yaşadı. Peki Samsung cephesinde tam olarak neler yaşanıyor?

Yapay zekâ sektörü büyük bir hızla hayatımıza entegre olurken teknoloji dünyası, buradaki dev pastadan paylarını almak için büyük bir savaşa girdiler. Bu savaşın en büyük kazananı ise NVIDIA oldu. Şirket, son dönemlerde eşi benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadı.

Ancak Güney Koreli teknoloji devi Samsung için durum böyle değil. Hatta yapay zekâ, Samsung'un ciddi paralar kaybetmesine yol açmış durumda. Firma, yaptığı açıklamalarla yatırımcıları sakinleştirmeye çalışıyor olsa da gidişat, hiç ama hiç iyi değil.

Samsung, birkaç ay içerisinde 122 milyar dolar kaybetti

Samsung, özellikle de Temmuz 2024 itibarıyla sancılı bir sürecin içine girdi. Firmanın hisseleri, o günlerden beri yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. Bu da Samsung'un birkaç ay içerisinde 122 milyar dolar kaybetmesine neden oldu. Samsung'a rakip diğer çip üreticilerde de değer kaybı yaşandı ancak Samsung'daki durum daha kötü.

Samsung'un bundan sonraki süreçte neler yapacağı belli değil. Ancak şu bir gerçek ki TSMC gibi rakipler milyarlarca dolar kazanıyorken Samsung'un zarar ediyor olması, çip sektörünün şirket için sıkıntıda olduğunun açık bir göstergesi. Şirketin ne yapıp edip bu durumdan kurtulması gerekecek gibi görünüyor.