Samsung A Serisinde, Gömülü Parmak İzi Okuyucusu Olacak

En son ortaya çıkan rapor, Samsung'un 2019'da gelecek A serisi akıllı telefonları ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla donatacağını söylüyor.

Akıllı telefon dünyasında her geçen gün yeni gelişmeler karşımıza çıkıyor. Son trend ise ekrana gömülü parmak izi okuyucuları. Samsung, orta segment akıllı telefonlarına yeni teknolojileri ve özellikleri entegre etmeye yönelik stratejisini değiştirdi.

Yeni gelen bilgilere göre Samsung, 2019 yılında piyasaya çıkacak A serisi telefonlarında ekrana gömülü parmak izi okuyucusu kullanacak. Haber kaynaklarına göre A serisi, S10 serisinde bulunan birçok gelişmiş sensörleri ise içermeyecek ancak şirketin yeni orta segmentli akıllı telefonları, ultrasonik olanlara göre daha az hassas ve tutarlı olma eğiliminde olan optik sensörler bulunduracak.

Samsung genellikle S serisi yeni akıllı telefonunu tanıtmadan önce A serisi bir akıllı telefon tanıtıyor. A serisinden hangi telefonların bu yeni özelliklerle geleceği konusunda ise net bir bilgi yok fakat ortaya çıkan yeni bilgiler, bu özellikleri görebilmemiz için çok fazla beklemeyeceğimizi gösteriyor.