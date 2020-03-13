Samsung Yeni Nesil Bir Akıllı Telefon Ekranı Geliştiriyor

Samsung'un geçtiğimiz günlerde yaptığı bir marka başvurusu, şirketin yeni bir akıllı telefon ekranı teknolojisi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Henüz hakkında hiçbir bilgi olmayan ekranın önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen Note 20’de kullanılabileceği düşünülüyor.

Samsung, akıllı telefonların teknolojisinin geliştirilmesinde önemli bir yerde duruyor. Özellikle telefonların ekran teknolojisinin geliştirilmesinde Samsung, rakiplerinin çok önünde bulunuyor. 2008 yılında ilk AMOLED ekranı üreten Samsung, daha sonra piyasaya sürülen Super AMOLED ve Dynamic AMOLED ekranların önünü açmış oldu.

Hatta son günlerde yayınlanan Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip’te de bu Dynamic AMOLED ekranlar kullanıldı. Dynamic AMOLED ekran, HDR10+ desteğine sahip Super AMOLED ekran olarak tanımlanıyor.

Ekran teknolojisi üzerine çalışmaya devam eden Samsung’un yaptığı yeni ticari marka başvurusu, dünya devinin yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Samsung Electronics, 6 Mart’da ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne “Samsung PIFF” isimli bir ticari marka için başvuruda bulundu. Samsung’un yeni ticari markası, Dünya Fikri Mülkiyeti Örgütü’nün (WIFO) veritabanında da kaydedildi. Samsung PIFF’ın başvurusunun açıklama kısmında sadece “Akıllı telefonlar için ekran” açıklaması bulunuyor.

Samsung’un başvurusunu tespit eden Letsgodigital, başvurunun Samsung Display yerine Samsung Electronics tarafından yapılmasının akıllı telefonlar için yeni bir ekran türü çalışması olduğunu düşündürdüğünü belirtti. Samsung’un üzerinde çalıştığı ekranın ağustos ayında duyurulması beklenen Galaxy Note 20’de kullanılabileceği de tahminler arasında yer alıyor.