Samsung One UI için İlk Tanıtım Videosunu Yayınlandı

Gelecek yıldan itibaren Samsung akıllı telefonların arayüzünü oluşturacak One UI için ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Kasım ayında gerçekleşen yıllık Samsung Geliştirici Konferansı, Güney Koreli teknoloji devinin üç önemli duyurusuna sahne oldu. Bunlardan biri, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olurken; ikincisi ise ekran çerçevelerini ortadan kaldıracak Infinity-O ekran tasarımı oldu. Son duyuru ise katlanabilir akıllı telefon ve çerçevesiz ekran tasarımına göre çok daha fazla kullanıcıyı etkiliyor; Samsung’un en yeni akıllı telefon arayüzü One UI.

One UI, genel olarak Samsung Experience arayüzünün bir devamı niteliğini taşıyor. Fakat arayüz, modern akıllı telefonlarla uyumlu olacak şekilde güncellenmiş durumda. Artık neredeyse tüm akıllı telefon ekranları oval köşelere sahip. Samsung, bunu göz önünde bulundurarak One UI’nin tasarımında uygulama simgelerinden bildirim kartlarına kadar oval bir tasarım çizgisi benimsemiş durumda.

One UI’yın getirdiği en önemli özelliklerden biri ise gece modu olacak. Artık şarjının çok hızlı bitmesini istemeyen ve beyaz ekranın yüksek parlaklığından rahatsız olan kullanıcılar, cihazlarını gece modunda kullanarak gözlerini ve bataryalarını rahat ettirebilecekler. Ancak gece modu yalnızca sistem arayüzünde ve Samsung uygulamalarında geçerli olacak. Üçüncü parti uygulamalar, kendi gece modlarına sahip olmak zorundalar.

Peki biz durup dururken neden One UI’ı anlatıyoruz? Çünkü Samsung, hem gelecek akıllı telefonlarının hem de Galaxy S9, Note9 S8 ve Note8 modellerinin arayüzü olacak One UI için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Video, One UI’ın ilk beta sürümünün ne zaman yayınlanacağını söylemiyor ancak şirketin ilk tanıtım videosunu yayınlamış olması, Ocak ayında beta sürümünün başlayabileceğini gösteriyor.