Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un tasarımıyla dikkat çeken yeni kablosuz kulaklığına ait ilk render görüntüleri ortaya çıktı. WinFuture tarafından paylaşılan görüntüler, kulaklığın her bir tekinin fasulye tanesine benzeyeceğini gösteriyor.

Kablosuz kulaklık sektöründe Apple gibi devlere yenik düşen Samsung, bu durumu tersine çevirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada oldukça enteresan tasarıma sahip olan bir kulaklık üzerinde çalışan teknoloji devinin yeni kulaklığına ait render görüntüleri ortaya çıktı.

WinFuture tarafından paylaşılan yeni bilgiler ve görüntüler, Güney Koreli firmanın yeni kablosuz kulaklığının ‘Bean’ kod adıyla anıldığını söylüyor. Paylaşılan görsellere baktığımızdaysa bu ismin o kadar da garip olmadığını söyleyebiliriz zira aşağıdaki görselde de görebileceğiniz üzere kulak içi kulaklıkların her bir teki, küçük bir fasulye tanesini andırıyor.

Samsung, yeni kablosuz kulaklığını Galaxy Note 20 serisiyle birlikte tanıtabilir:

Her biri 2,8 cm uzunluğunda olması beklenen yeni kulaklıkların, böylelikle çoğu kulağa tam olarak oturması bekleniyor. Öte yandan kulaklıklarda herhangi bir şekilde silikon uç bulunmaması, gürültü önleme noktasında bazı sıkıntılara yol açabilir.

Teknik özelliklere geldiğimizdeyse WinFuture, kulaklıkların her bir tekinin içine yerleştirilmiş iki küçük hoparlör ile birlikte geleceğini söylüyor. Kulaklıklar, bu küçük hoparlörlerle birlikte daha kaliteli bir ses performansı sergileyebilir. Bununla birlikte kulaklıkta yer alan mikrofonlar sayesinde kullanıcıların sesli arama yapma veya Bixby ile sohbet etme imkanına sahip olacağı da belirtiliyor.

Kulaklıkların pil ömrü veya tanıtım tarihi hakkında şimdilik doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu noktada WinFuture, kulaklıkların henüz geliştirilme aşamasında olduğunu ve önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan Galaxy Note 20 serisiyle birlikte piyasaya sürülebileceğini söylüyor.

Fiyatlandırma noktasında Samsung, geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Galaxy Buds Plus modelini 149,99 dolardan listeliyordu. Firmanın uyguladığı fiyat politikası ülkelere göre farklılık gösterse de ‘Bean’ kod adlı yeni kablosuz kulaklıkların da benzer bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacağını söyleyebiliriz.