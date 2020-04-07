Samsung, Yeni Tabletlerinde Daha Büyük Ekranlar Kullanabilir

Bugün yayınlanan yeni bir rapor, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni tabletlerinde daha büyük ekranlar kullanacağını iddia ediyor. Bu noktada şirket, daha büyük ekranlar sunarak en büyük rakibi Apple karşısında elini güçlendirebilir.

Günümüzde tablet sektörünün büyük bir kısmına iPad ile Apple hükmediyor. Bununla birlikte iOS işletim sistemine yabancı olan kullanıcıların büyük bir kısmı Android tarafındaki tercihini Samsung imzalı tabletlerden yana kullanıyor. Bu doğrultuda yeni tablet üretimlerine hız kesmeden devam eden firma, önümüzdeki dönemlerde tanıtacağı tabletlerinde bilinenden daha büyük ekranlar tercih edebilir.

Bu iddiaların kaynağı yeni bir rapordan geliyor. Rapora göre Samsung, Galaxy Tab S4 ve Tab S6 modellerinin her ikisinde de 10,5 inç ekran sunarken daha ucuz model olan Tab S5e’de ise 10 inçlik bir panel sundu. Yine aynı rapora göre firma, bir sonraki Galaxy Tab S7/S20 modelinde boyutları biraz daha yükseltecek.

Samsung, yeni tabletlerinde 11 inç ve 12,4 inçlik ekranları tercih edebilir:

Samsung’a yakın kaynaklardan olan SamMobile, Samsung’un şu anda yeni nesil Android tabletleri için 11 inç veya 12,4 inç ekranlar sunmayı planladığını söylüyor. Samsung’un neden tabletlerinde daha büyük ekranlar sunduğu net olarak bilinmiyor ancak birkaç olası teori mevcut.

Bu noktada Güney Koreli şirket, 11 inç veya 12,4 inçlik ekranlarla Apple’ın 2020 iPad Pro’larda sunduğu ekran boyutlarına oldukça yakın boyutlara sahip tabletler üretebilir. En büyük rakibiyle neredeyse aynı boyutlara sahip tabletler sunmak ise tablet savaşlarında Samsung’un elini güçlendirebilir. Ayrıca daha büyük ekranlar, Samsung DeX için de çok daha kullanışlı olabilir.

Samsung’un bu taktikle tablet sektöründeki pazar payını artırıp artırmayacağını ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz. Peki, daha büyük bir ekrana sahip Samsung tabletler, sizin tablet tercihi konusundaki fikrinizi değiştirir miydi? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içerikten haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.