IFA 2019 etkinliklerine katılan teknoloji devi Samsung, aralarında 8K çözünürlüğünde bir QLED televizyonun da olduğu yeni ürünlerini tanıttı. Samsung'un IFA 2019 etkinliklerinde tanıttığı ürünler arasında elektrikli süpürge, fırın, hava temizleyici ve buzdolabı gibi ürünler de bulunuyor.

Berlin'de düzenlenen IFA 2019 etkinliklerinin başlamasıyla birlikte teknoloji devleri, yeni ürünlerini birer birer tanıtmaya başladılar. Yeni ürünlerini tanıtmaya başlayan şirketler arasına şimdi, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'da katıldı.

Samsung, IFA 2019 etkinliklerinde yeni televizyon, buzdolabı, fırın ve elektrikli süpürge modellerini duyurdu. Dilerseniz şimdi bu ürünlerin özelliklerine daha yakından bakalım.

Samsung'un duyurmuş olduğu yeni televizyon modeli, 55 inç boyutlarında ve 8K çözünürlük sunuyor. Samsung'un yeni QLED televizyonun en etkileyici yanıysa genel video çözünürlüğünün bir önemi olmaksızın, tüm görüntüleri 8K çözünürlük haline getirerek kullanıcılara sunuyor olması. Bu da Samsung'un yeni televizyonunun sunduğu 8K çözünürlüğün, kullanıcılar tarafından net olarak algılanabilmesini sağlıyor.

Televizyon tanıtımında satış rakamlarına da değinen Samsung, QLED televizyon satışlarının yıllık bazda yüzde 200 arttığını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Samsung, 2019 yılının ilk yarısında 2 milyon QLED televizyon satışı yapmış durumda.

Samsung'un IFA 2019 etkinliklerinde tanıttığı bir başka ürünse yeni nesil bir buzdolabı. "BESPOKE" olarak adlandırılan Samsung'un yeni buzdolapları, modüler yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu buzdolabı modeli, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre boyutlandırılabiliyor ve eklemeler yapılabiliyor. İşte Samsung'un yeni nesil buzdolabı;

Samsung'un yeni tüketici ev aletlerinden bir tanesiyse bir fırın oldu. Samsung'un tanıtımını yaptığı bu fırın aynı anda hem buharlı pişirme hem de konveksiyon yöntemiyle pişirme işlemleri yapabiliyor.

Tüm bu yeni ürünlerle yetinmeyen Samsung, bir elektrikli süpürge modeli ve bir de hava temizleyici ürünü daha tanıttı. Şirketin tanıttığı kablosuz yapıdaki elektrikli süpürgenin yüzeydeki toz parçacıklarını yüzde 99.999 oranında topladığı ifade edilirken şirketin hava temizleyicisiyse havadaki toz ve alerjenleri üç katmanlı bir filtre sistemiyle temizleyebiliyor.

Samsung, tüm bu ürünleriyle birlikte IFA 2019 etkinliklerinde iyi bir fırsat yakalamış oldu. Samsung'un yeni ürünleri, ilerleyen dönemlerde piyasaya sürülecek.